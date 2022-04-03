駐美代表蕭美琴在《華盛頓郵報》刊登〈烏克蘭對台灣的啟示：我們必須對抗威權主義〉，指台灣、烏克蘭長期忍受好戰獨裁鄰國，烏國人民的決心與韌性鼓舞台灣捍衛自由的承諾。

而中國大陸駐美使館公使銜參贊朱海權同樣投書《華盛頓郵報》回應，指台灣問題不是「民主對抗威權」的問題，而是分裂與反分裂的鬥爭。兩岸外交官的筆戰，可不是一件好事。

俄烏戰爭開打，美國前總統川普批評現任總統拜登軟弱，還說「台灣是下一個」，美國媒體據此評論〈今日烏克蘭、明日台灣──美國憂心中國複製俄羅斯〉，觸發台海危機的敏感神經。蔡總統早前宣示，烏克蘭與台灣無法、也不能類比，有意降溫「今日烏克蘭、明日台灣」的議論，不意蕭美琴為文引戰、火上加油，令人錯愕。

烏克蘭對台灣的啟示，應是「避戰」。兩岸關係的分歧，不在於大陸、台灣各自怎麼看自己，而在於彼此如何看待對方。前總統馬英九找到「九二共識、一中各表」的避戰之策，大陸最後接受了。

蔡總統所領導的民進黨政府，若真能從俄烏戰爭獲得啟示，也應該是積極避戰，而非有勇無謀跳火坑。蔡總統上任後信誓旦旦不走回對抗老路，莫非食言而肥？

台灣是不是一個國家，美中台、綠藍紅都各有堅持，但搞大內宣催眠人民，以換取選票，對大局卻無濟於事。民進黨不接受「九二共識」的戰略模糊在前，意圖操作戰略清晰的抗中意識形態在後，還敢侈言國家安全。

俄烏、台海都不該發生戰爭，戰火蹂躪下的烏克蘭殘破不堪，數以百萬計難民流離失所，台灣承受得起如此沉重的啟示嗎？