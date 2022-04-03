蔡總統在去年4月「前瞻」且「大膽」地替中華民國國民向全世界「承諾」我們也要2050淨零！近日「淨零路徑圖」甫公布，路徑一出外界稱其為「做不到的天方夜譚」，環保署前署長魏國彥直指：「路徑絕對不該是直線！」日昨《工商時報》社論以碳排占比最大的能源部門規畫為例，質疑政府的路徑圖有路還是沒路？

路徑中，不論是斷然於2025的「非核」、誇張的間歇性再生能源占比（風、光電6至7成）、不成熟的「氫能」技術（1成）及其餘碳捕捉、封存等，外加缺乏具體數據及忽視直接排放源責任（「氣候變遷因應法」草案第26條仍有轉嫁碳排於民的可能），都將使我們錯失淨零的唯一機會。然而，蔡政府文武百官仍是一副頭過身就過！以下攸關淨零碳排的國家治理觀念，蔡政府應亡羊補牢，具體建議如下：

一、核能已是一鳥在手，能抓耗子的好貓，台灣沒有拒絕的本錢！

馬政府於2015年7月以2050減排50%作為《溫管法》法定義務，符合同年底《巴黎協定》之國際目標。2016年蔡總統第一任期甫就任，提出2025年「非核家園」且「綠能占比20%」之能源轉型，但如今全球已將減半加倍至淨零，主要國家均積極調整減排政策、入法。近期大陸已發展出更有效、安全的第四代核電廠，蔡政府卻忙著非核！

我國核能自十大建設至今貢獻民生經濟卓著且穩定，乃一鳥在手之減碳能源良方，我國人民2018年也以公投明確廢除《電業法》「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」條文，贊成「以核養綠」是解決氣候危機務實的做法！令人詫異，公投後蔡總統竟稱：「這個目標不變！」但台灣地狹人稠，風、光電發展本已緊繃，又無歐陸國家連通電網互相扶持支應，風光電間歇性能源與核能不同，根本不適合作為基載電力，屆時產業、民生面臨停電、跳電日常誰負責？

二、蔡政府別尸位素餐，貫徹淨零法治用科學方法淨零！

韓國《碳中和法》將主管層級拉高至總統，過去蔡政府改革年金時便設置「總統府國家年金改革委員會」，如今淨零不僅攸關歐盟等國家日後碳關稅對國內產業之衝擊，更影響世代人類永續，其難度比年改有過之無不及，理應設置「淨零碳排委員會」，由蔡總統及蘇院長全權承擔「2050淨零達標」法定責任！

科學上，路徑公布至今，未見中研院等權威科學家做諤諤之士，拆穿政府淨零圖的國王新衣；法治上除「氣候變遷因應法」外，應全面盤點法規，包括《再生能源法》、《建築法》、《國土計畫法》等配合淨零目標修正，革除法律上淨零阻礙。此外，既然地熱、氫能是發展方向，以地熱為例，過去即有業者苦於地熱專法不備而開發碰壁。印尼因地熱專法發展有成，氫能上韓國已通過專法，日本、中國亦提出清楚氫能戰略，我國應加速訂定地熱、氫能等專法才有可能加速淨零。至於電價凍漲、不禁燃油車均與減碳背道而馳，別再為了選票犧牲淨零！

三、 淨零是政府責任，人民應用氣候訴訟敦促司法主持氣候正義！

德國憲法法院去年4月判決認定，若一個世代使其子孫後代承擔巨大的減排負擔，是對子孫生命及自由權的侵害！當時梅克爾政府旋即將2040年前碳排減少88%，2045年提前淨零之政策入法。我國應取法德國，列出碳預算並將2022至2050年逐年目標入法，未達標全民應以此控告政府失職。去年綠色和平組織率先以同年甫上路的「用電大戶條款」減碳法治不備，把經濟部告進法院，筆者期待北高行能以重矚案做出爭氣判決，為我國淨零立下里程碑！

四、 淨零馬拉松別毀在蔡政府第一棒！

最後，想在這場國際政府間淨零馬拉松大賽不落人後，靠的是穩定的配速（逐年目標）及底氣（能源配比）！我國政黨輪替是常態，2024年便可能交棒，倘前一棒敷衍怠惰，後面棒次要急起直追將難上加難。為免淨零不成貽笑國際，且屆時查無蔡政府此人負責，現在一次做到好最實際！

（作者為納稅人）