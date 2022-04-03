俄烏戰爭表面上是歐洲的區域戰爭，但從影響國際格局的戰略大三角：中美俄的角度看，是三方對後冷戰的世界格局都有所不滿，並希望能夠改變。

美國是後冷戰時代唯一霸權，近年出現霸權鬆動跡象，希望重新鞏固霸權，烏克蘭正是契機，老神在在布局；俄羅斯明知烏克蘭是陷阱，仍奮不顧身往下跳，看似暴虎馮河，其實心中也有一盤大棋。北京走自己的路，外交動作頻頻，積極展開新一輪全球布局，台灣需理性關注，審慎以對。

透過經濟發揮影響力

拜登總統日前在美國「商業圓桌會議」演講，聲稱當今世界正處於「拐點」，美國將帶領其他國家實現「世界新秩序」的建立。冷戰結束，美國前總統老布希就曾提過要建立世界新秩序。30多年過去，拜登重提世界新秩序，豪氣不減當年，但底氣已經不足。

拜登想要召喚的，其實不是什麼新秩序，而是舊榮光。但是美國的往日榮耀早已被川普的「美國優先」及其右翼追隨者戳破；拜登亟欲重建威信，此時俄羅斯出手攻打烏克蘭，歐盟受到驚嚇，只得重新歸隊美國。弱化俄羅斯、收編歐洲，撐起「民主對抗專制」旗幟，世界重新畫分敵我，進行一場「去全球化」、「去中國化」的新冷戰，這是拜登的「世界新秩序」。

多年來，普丁努力鞏固前蘇聯的勢力範圍， 2008年與喬治亞的戰爭，2014年吞併克里米亞，進而強化對白俄羅斯和中亞的控制，現在又入侵了烏克蘭。許多人認為與中國「修正主義國家」比較，普丁更像是一個「復仇主義者」。

不過，從2月初與習近平共同發表的聯合聲明來看，普丁對後冷戰時代美國主導的世界秩序同樣不滿，認為俄羅斯應該有更大的發言權，而這個發言權只能靠自己的拳頭打出來。只要這場戰爭達到阻止北約東擴、擴大自身在烏克蘭勢力範圍的目的，又沒有傷筋動骨，陷入長期戰爭泥沼，俄羅斯就更有本錢成為決定國際格局的一極。

從世界各國對於制裁俄羅斯的反應就可以見到國際秩序的變化，除了傳統西方盟友外，大多數非西方國家並不跟從美國。特別是印度、土耳其、南非、巴西等新興大國或區域強權。所以俄羅斯對於後冷戰國際秩序的挑戰，已經造成美國霸權的鬆動，以及世界地緣政治權力結構的重組，給中國帶來本世紀的第二個機遇期。對中國而言，其所追求的世界新秩序就是建立有利於中華民族復興、和平發展的國際政治經濟環境。中國不相信拳頭，也不用拳頭，而是透過經濟合作與經貿往來發揮影響力，來完成新秩序的建構。

美元霸權將開始鬆動

因此，中俄關係將更為緊密，特別是在對抗美國對中俄的遏制上成為親密的戰友。中俄結盟趨勢不會改變，所建構的世界格局將成為決定世界新秩序的基石，連帶影響中亞、中東的地緣政治，並擴大到南亞、東南亞甚至東歐。而過去被美國視作禁臠的拉美、南美以及太平洋，也會希望從美國霸權鬆動中獲得利益。

美元霸權將開始鬆動，美國帶領西方對俄羅斯嚴格且激烈的金融制裁，固然造成俄羅斯經濟衰退，卻讓自己成為美元霸權的掘墓人。近年來美國動輒以金融手段與長臂管轄制裁其他國家與私人，許多與美國有潛在矛盾的國家開始建立獨立的金融交易體系。這次美國對於俄羅斯的制裁更是加速一些國家疏遠美元主導的國際金融交易。沙烏地阿拉伯與中國建立人民幣石油交易機制，就是重大的指標。而俄羅斯作為能源出口大國，善用其能源作為「硬通貨」的本質，要求非友好國家必須以盧布購買其出產的能源，反將西方一軍。這些都為人民幣國際化創造有利條件。

理解國際政治與經濟的變化，就能看懂北京對世界新秩序所做的布局。最近中國大陸外長王毅紛紛出訪或會面諸如俄羅斯、印度、中亞、中東等許多國家的外長；東協的印尼、泰國、菲律賓、緬甸四國外長先後訪中；習近平、李克強與歐盟舉行視訊高峰會；5月習近平可能出訪沙烏地阿拉伯，在在證明世界秩序正在改變。台灣準備好了嗎？