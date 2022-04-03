依據《天下》雜誌專題報導，檢調正大規模搜索、約談在台陸企，官員承認是要用震撼性行動為「經濟間諜法」造勢。檢調這種濫權行為明顯是一種產業「綠色恐怖」，既於法無據、打擊產業，更違背人民工作、就業自由的基本人權。

對陸企先射箭再畫靶

光是3月，至少10家陸企約百人遭到搜索與約談，有些是以「拂曉突擊」方式大動作進入辦公室進行搜索，並扣押硬碟電腦與工程師。地檢署三不五時發布「陸企利用國人非法從事IC設計」、「一人公司違法替陸資在台研發」等消息，彰顯「中共謀我之心不死」，突出立法防止對岸盜取經濟與產業機密的正當性。受訪官員明白表示，就是要用震撼性行動為「經濟間諜法」造勢！

「經濟間諜罪」是指行政院即將向立法院提出「國家安全法修正草案」新增的犯罪行為與罰則，規定從事經濟間諜竊密、洩漏給中國或境外敵對勢力，可判處5到12年的有期徒刑、罰金最高1億元；而且，只要「有犯意」，即使未遂犯也罰。

依法而論，法案尚未經立法院三讀通過，檢調此時對陸企展開搜索、約談，完全沒有正當性與必要性；何況所謂經濟間諜，應該有「竊取特定企業的營業機密」等情事，換句話說，一定要先有事主向檢調檢舉，經過調查、了解並確定有可信度，檢調才應展開搜索、約談。但實際上，檢調卻「想當然耳」陸企就是會竊取機密，所以所有陸企在台公司都是可能的嫌犯，是可以搜索調查的對象。實際上，這就是預設立場、甚至有歧視之嫌的騷擾與調查。

依法論法，在台依法成立公司的陸企，其營運行為應受法律一體保障，政府也不能禁止台灣民眾到陸企公司任職。包括IC設計等科技產業在內，任何企業的營業對象、個人的職涯，都有選擇的自由，要為本土公司、美國企業或大陸企業服務，政府豈能干涉？非常惡劣的是：政府既知不能亦不敢明訂法令禁止民眾在陸企任職工作，乾脆就以這種搜索、約談的騷擾、干擾方式，讓員工心生畏懼，或認為不必招惹麻煩而不願到陸企工作。

檢調查陸企的一些理由也極度可笑，例如指來台陸企短短幾年，就在國內數家著名的企業挖角上百名工程師等，似乎這是一大罪名；實際上不論陸企、美企、甚至本土企業，只要新設立公司，當然要招聘員工，而且當然就是從其他公司挖角，難道有企業誕生的同時也生出新員工嗎？檢調又說，工程師被招募卻不查核公司是否經投審會核准設立。坦白說，有哪個員工會去查、或介意公司有沒有經投審會核准？再者，如果有民眾在行政程序不完備的企業服務，又是違反哪條法令，要用搜索、約談伺候？

讓企業自己決定選邊

檢調單位以對陸企密集的搜索、約談，為「經濟間諜法」造勢；但換個角度看，這也正證明了「經濟間諜法」不能亦不應立法；在沒有這個法令時，檢調單位已經能如此「自由心證」到處搜索、騷擾企業與民眾，一旦有了新法壯膽，綠色恐怖豈不嚴重千百倍？事實上，所謂的「經濟間諜罪」非常難定罪，美國《經濟間諜法》實施20年，成案不到10案，真正定罪的更只有1案而已。如果以嚴格的方式界定經濟間諜，其實是會對人民工作的自由與權利造成傷害。

從整體政策與政治走向觀察，蔡政府如此「費心、用心」為「經濟間諜法」造勢，很明顯就是要盡量切割陸企，這也是蔡政府執政以來持續的「反中傾美」政策的延續與擴張。不過，我們必須再次正告政府，在中美進入長期的霸權之爭賽局中，台灣在國際政治、外交與安全上，當然是傾向美國，但在經濟、產業上則應力圖中立、平衡兩端，才能為台灣經濟與產業創造更大的利益與迴旋空間；萬一美國壓力大到要廠商選邊時，政府也不宜代廠商作決定，就讓企業自己決定要選哪邊吧。

蔡政府也必須警覺，美國永遠是以其國家利益優先，看看美國政府當初是如何的要求台積電赴美投資設廠、美國政府也編列大筆半導體補助預算，最後卻變成「美國優先」，只有美國企業才能補助。當知美國的現實，台灣要有自覺，蔡政府不必如此「自動自發」地做到超過美國的要求吧！