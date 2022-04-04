本報4月1日的頭版頭條報導，全體上市上櫃公司2021年的獲利，創下4兆2,980餘億元的歷史紀錄，而且寫下從未見過連續三季、每季獲利突破新台幣1兆元的成績，2021年全年與2020年相較高出將近1.8兆元，年增率高達75.5％。

2020年爆發新冠疫情時，許多專家與企業領袖擔憂台灣將會遭經濟封鎖重創，結果全體上市櫃公司在風暴中演出漂亮的逆轉勝，成功將危機化為轉機，全年繳出2.45兆元的稅後純益，跌破一大群專家的眼鏡。2021年初，又有一大群專家認定2.45兆元將成為台灣上市櫃公司獲利的天花板，不料上市櫃公司再接再厲，再創75.5％的年增率。

仔細分析這一波台灣上市櫃公司獲利創新高的內涵，我們可以看到幾個重大的趨勢。首先，增長的產業相當分散，優異的成績是集體奮鬥的成果，例如去年第四季獲利季增前五大產業為運輸、電器電纜、生技、營建、與觀光業，年增前五大為化工、觀光、鋼鐵、電器電纜與運輸，如果以個別公司來觀察，2021年稅後淨利較2020年翻倍增長的公司，家數高達321家，占所有上市櫃公司家數的18.17％，這顯示台灣上市櫃公司的總體經營能力獲得顯著的提升，不會過度集中在少數產業或是龍頭企業，平衡增長的樣態，有助於整體經濟長期持續的發展。

我們從龍頭企業的角度來看，也會看到平均、多元的樣貌。去年獲利超過1千億元的公司有八家，龍頭台積電創下5,965.40億元的獲利紀錄，長榮、陽明、萬海三家海運公司合計也貢獻了5,076億元的獲利，另外有富邦與國泰兩家金控龍頭，以及鴻海、聯發科，八間獲利超過千億元的公司合計貢獻1.63兆元的獲利，分散在海運、金融、半導體與電子製造業。

其次，企業獲利的金額雖高，卻不存在「泡沫」的疑慮，我們回顧1985至1990年的大投機潮，上市公司獲利的增長與本土房地產價格暴漲互為表裡，「資產股」與擁有資產的金融股的暴漲，最終引爆股市與房市的投機泡沫。但是將近四十年後的今天，台股上市櫃公司總市值在2020年初為39.1兆元，2022年2月的高點增值到62.8兆元，兩年股市總市值增長60.6％，甚至比獲利增長還低，這是台灣股市理性運行的結果，上市櫃公司大股東、機構投資人、以及本土散戶態度謹慎，沒有因為獲利增長就瘋狂追逐，可以看出我們深刻記取1990年前那一波大投機潮的教訓，大股東與投資人都以穩健成熟的專業心態迎接獲利增長，沒有泡沫疑慮，長期動能可期。

第三，去年超高的獲利成績是在新台幣強勁升值下繳出的，相較於1985至1990年那一波匯率升值，曾經造成大量出口產業倒閉，如今台灣上市櫃公司的體質更為健全，因應匯率變動的能力更強，更重要的是產品擺脫低毛利的惡性循環，尖端的半導體製造業持續創造三成到五成的毛利率，傳統成衣、或是科技組裝業的毛利率也都能維持在雙位數，這是台灣產業轉型升級的重大成就。

在創造高獲利的亮眼成績後，台灣上市櫃公司的股東與經營團隊，必須進一步思考的重大議題，是如何運用獲利創造的充沛現金，為企業轉型升級鋪墊出更穩健的增長之路。及至上週已經有1,569家公司宣布今年的股息，累計超過新台幣2兆元的現金股息要分派給股東，另外，市場專家以獲利的六成派息來估算，今年全體投資人可能將獲得2.5兆元的現金股息，這筆充沛的資金如何再投資，無疑是全體投資人智慧的考驗。

此外，今年由於長榮、友達、國巨等龍頭公司宣布重大現金減資方案，統計年初至今有18家上市公司宣布現金減資，總金額創下歷年新高，累計將退還超過570億元給股東，上市公司現金減資是資產負債表結構調整的結果，股東獲得減資的現金後，也跟現金股息分派相近，必須仔細思考如何選擇增長動能較強的企業進行再投資。

不只是股東獲得歷史巨量的現金，上市櫃公司資產負債表上的現金部位也大幅提升，近年台灣各產業的上市櫃公司現金部位不斷增加，三年翻一倍的比比皆是，充沛的現金拿去償還利率幾乎等於零的銀行貸款，並不是最佳的財務決策，尋找高成長的標的進行再投資、加速進行併購、甚至擴大買回庫藏股都是相對較佳的選擇。

再創造天量的獲利之後，一向穩健保守的台灣投資人與上市櫃公司經營團隊，必須思考如何維持增長動能，善用資產負債表及銀行帳戶裡的現金，選擇高成長的標的進行再投資。我們當然要謹記當年投機泡沫的教訓，卻也不能故步自封緊抱無收益的現金，從上市櫃公司到大股東到投資散戶，都應該發揮集體智慧，為自家企業與整體產業找到未來十年的成長標的，再創台灣上市櫃公司的新局。