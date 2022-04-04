如所預料，南韓總統當選人尹錫悅親自主持記者會發表新任總理韓恴洙人事案。可以大致了解新內閣的輪廓，不脫尹錫悅所強調的經濟與安保範圍，這也是正確打中文在寅政府失敗的要害。

韓恴洙現年73歲，出身40年經歷之經濟官僚。曾分別在金泳三、金大中、盧武鉉及李明博政府擔任要職，包括通商產業部次長、外交通商部通商交涉本部長、青瓦台經濟首席秘書、國務調整室長、經濟副總理兼財政經濟部長、國務總理、駐美國大使等。2012年出任韓國貿易協會會長3年。

正如尹錫悅向記者介紹般，韓恴洙是「經濟、安保及外交方面最適當者」。尹錫悅再三考量的方向有2個層面，一方面考慮國會的「人事聽證會」是否能順利通過，另一方面補充尹錫悅是「政治新人」的不足等。對尹錫悅來說，算是一張「安穩牌」，因為，體力再好，站在起跑線上的出發還是重要。

韓國人喜歡說「人事是萬事」。5年以來，文在寅失敗在於人事，無論青瓦台和內閣人選，以選擇學運、左派理念及坐牢經驗為優先，因此，在青瓦台和內閣工作人員只是具有一個顏色的背景。對此嚴重問題，尹錫悅比誰都深切感受，因為他是直接受害者，主動提前辭去檢察總長。

值得注意的是，在這政權交替之關鍵時刻，原屬於扮演「忠犬」角色的各中央部會首長紛紛與文在寅切割，投入尹錫悅的懷抱。例如，國防部長徐旭專看文在寅的臉色，對北韓談話時，完全配合文在寅演出，不敢講出南韓國防實情。現在，徐旭態度與立場180度轉向，對北韓發出嚴重警告，不料，北韓領導人金正恩指示胞妹金與正出面恐嚇徐旭。

不僅徐旭轉向，隸屬青瓦台直接管轄的獨立機構監查院也背離文在寅。文在寅離去前，想安排監查委員的人事，卻遭到該院院長崔載海的反對，讓文在寅知難而自行退卻。有趣的是，前院長崔在亨因反對文在寅的廢核政策，提前辭職，於3月9日參與首爾鍾路區國會議員補選，高票當選，在文在寅的臉頰塗上一層灰頭土臉粉末。

說實話，在內閣人事上，文在寅與蔡英文頗多類似。蘇貞昌、王美花、陳時中及陳吉仲等人，凡事只看層峰臉面，只問黨意，不像為人民服務的公僕，在國會殿堂態度傲慢，眼中不僅沒有立委，也對2350萬台灣人民不尊重，簡直踐踏台灣民主政治體制，破壞五權分立精神。

看到南韓政治的轉變，我們常羨慕地說「南韓能！為何台灣不能？」尤其，此次總統選舉，南韓選民選出一位檢察官出任總統，這意味什麼呢？理由很簡單，南韓人民對文在寅的獨裁、專制無法繼續忍氣吞聲，只有換人、換黨，期待新任總統能為人民和國家帶來嶄新的希望。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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