我國在南太平洋友邦帛琉，將於4月中旬主辦第7屆全球性的「我們的海洋」大會（Our Ocean Conference）。有媒體爆料，美方「強烈建議」我國此行低調，避用正式國名和國旗等主權象徵符號，也避免提及總統特使頭銜。此一讓民進黨政府再次受辱的消息，經由我駐美代表處密電傳回國內後，竟然消息走漏曝光。據報導，此事曝光讓駐美代表蕭美琴很生氣，因為相關電報洩密來源不是來自於駐美代表處。

上述消息我外交部並未否認，外交部發言人歐江安指出，「將在維護國家尊嚴前提下，本著專業、務實、有貢獻原則參與，也會爭取參與方式的最佳安排。」有媒體報導，總統蔡英文擬派環保署長張子敬擔任特使。據了解，駐美代表處電報指出，美方強烈建議我國此行低調，因美方不樂見各國忌憚中國壓力而不和台灣代表團互動。

美方的「強烈建議我國此行低調」，看似處處為台灣著想，非常的「好心」；但顯然也看得出來，美國對待台灣的心態，將我們管得死死的；另一方面，美國這個世界第一強國，還是懼怕中共。最為離譜的是帛琉是我極為友好的邦交國，其總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）甚至在去年3月底新冠疫情肆虐之際，於上任後首度來台訪問。再說，今年在帛琉舉行的會議場館還是由我國於前年捐助所修建。

如果蕭美琴所述，拍回國內的密電並非駐美代表處走漏消息，那麼就是由國內外交部內部流出，讓我們不得不懷疑是外交部內的「異議人士」刻意透漏文件內容。據報導，蕭美琴並未明說的生氣對象乃是外交部長吳釗燮，她不是怪吳釗燮洩密，而是氣吳部長管不住部內人員。洩密事件是外交部的內部紀律與管理出了問題，換言之也是吳釗燮的領導統御出了問題。

蔡英文總統執政以來，外交部已經出現過不少重大洩密事件，就連曾任駐美代表處政治組組長的趙怡翔也指出，「確實台灣這幾年來洩密的比例比其他國家高」。而洩密事件應該首推部長吳釗燮，譬如吳在立法院答詢時公開表示，「美國接下來還有對台軍售宣布」，這讓國防部長捏了一把冷汗。

密件的流出固然不應該，但追根究柢也凸顯了一些問題。首先是外交部長的任用是否適當，是否引起部內下屬的不滿。我們都知道一位職業外交官的培養，從考選、培養到工作歷練，都需要花上很長的時間。從進入外交部工作的委任以迄薦任職等幹起。即使是外放，也大多是從C或D區（艱苦地區）開始做起。

吳部長過去並沒有外交工作的經歷，原來是國立政治大學「國際關係研究中心」研究員、副主任，並在政大兼課。但他進入外交部是在陳水扁任總統期間，從駐美代表「起跳」，其後雖然當過國安會秘書長及總統府秘書長，但如同「坐火箭」般當上了外交部長。蔡總統對吳部長的「破格任用」，自然讓外交部人員心生不滿。

再說，蔡英文就任以來，我邦交國從22個掉到14個；8個斷交的國家中有6個是在吳釗燮部長任內發生，破了中華民國外交史的紀錄，堪稱是不折不扣的「斷交部長」。國民黨立委陳以信在立院質詢時，甚至稱吳是「中華民國罪人」；尤其是吳部長至今仍不肯下台，毫無政務官的擔當。而吳釗燮卻大言不慚的回應「台灣與日本、美國等理念相近國家關係有所增進。」

其實除了吳釗燮之外，人稱「口譯哥」的趙怡翔也是「點兵成將」的例子。趙一踏進外交部就外放到駐美代表處，而且還是擔任代表和副代表之下最為重要的政治組擔任組長，當時他僅僅只有31歲，絕對是史上最年輕的組長，而該組所有成員年紀也絕對比他年長。於是自然產生「外行領導內行」的問題，趙在組內也只能叫他們「大哥、大姊，而不敢叫他們的名字」，犯了領導統御的大忌。

趙擔任組長的消息傳出後，許多外交部人員都懷疑，「這個工作他敢去接嗎？接下來之後他扛得住嗎？」果真，按照外交部的慣例，通常外放服務一任是3年或6年，但趙小弟僅幹了二年半（2019.1-2021.6）就打道回府。回來之後也未見他擔任何種更為重要的職務，相信是他吃了苦頭之後「知難而退」吧？

在擔任駐美代表處組長之前，雖然趙怡翔曾當過國安會秘書長、總統府秘書長及外交部長辦公室主任，但這些都是無須經過國家公務員考試的「機要任用」，而且都是最長只有一年的短期工作。前駐紐西蘭大使介文汲曾感嘆「我在外交部工作20年才當到政治組組長，而且之前還做過國會組組長」。其後趙駐美引發爭議乙事，監察委員仉桂美、江綺雯還曾主動申請調查。

如果美國對我們的「善意好心」要求未經披露，這種不光彩、沒面子，也不能做大內宣的事情，外交部鐵定不會主動對外公布，非得像是蠟燭一般「不點不亮」；其結果將是以一些冠冕堂皇、似是而非的言詞敷衍過去。

民進黨政府不說實話及掩蓋事實真相的案例前科累累，例如審查及訂購國產高端疫苗，及對外購買疫苗缺乏透明化，一切都以涉及商業機密唬弄過去；成立「3+11決策調查小組」的會議名單以及會議紀錄未曾公布。另外，主動開放萊豬，食安會報卻不開；治安持續惡化，治安會報也停開；觀光受疫情影響，觀光推動委員會卻是停開長達三年。

外交部一向是面對美國政府就自動矮半截，擅於替美國老大哥擦脂抹粉、唯命是從，將台灣搞得像是美國的「殖民地」或是「附庸國」而沾沾自喜，在中華民國歷史上實屬首見！美國自然也從過去的「老大哥」升格為「老爸」。與我國關係「堅若磐石」的美國，在去年12月由拜登總統主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，已經羞辱過我們一次，讓代表我國出席的行政院數位政務委員唐鳳「技術性」的影像消失。

如今台灣好不容易在國際上有個露臉的機會，美國卻「強烈建議我國此行低調」，此一過分的要求自然有其原因。按「我們的海洋」大會首屆會議是由美國國務院主導，於2014年在華府召開，約有近90個國家的代表出席，時任國務卿凱瑞（John Kerry）也在閉幕式發表講話。其後的年會分別是在智利、馬爾他、印尼、挪威等國召開。但似乎都沒有看到美國對我們的「強烈建議要低調」，要不然就是被外交部刻意隱瞞。可見這是美國對蔡政府在許多小事上喜歡做「大內、外宣」的不滿，只好先打上一劑「預防針」。

（作者為大學英文講師）

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