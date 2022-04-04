台北市長選舉，蔣萬安與黃珊珊的支持者的確有流動性；但藍綠白的「三腳督」與過去不同，棄保效應很難發酵。

從1994年陳水扁少數當選台北市長之後，「棄保」就成為選民的自發性動作；分裂陣營的兩位候選人，誰落後誰就會被邊緣化，而另一陣營的對手則是要「拉低打高」，製造平衡。

但過去的三腳督，不論是1994年的黃大洲、趙少康，或者2000年的連戰、宋楚瑜，支持者都是藍營屬性；民眾黨的目標群眾則是「討厭民進黨，又投不下國民黨」，根本上就與國民黨不同陣營，也就無棄保可言。

再加上民眾黨成立不久，沒有太多「被討厭」的機會，在反對民進黨的板塊裡面，只有因為「也討厭國民黨」而去支持黃珊珊，不太會有人因為「討厭民眾黨」而改支持蔣萬安。藍營再怎麼攻擊民眾黨，也很難讓黃珊珊的票源回流。

選民還會考量台北市長選舉對總統大選的影響：蔣萬安贏，表示2024國民黨可以直接碾壓民眾黨；蔣萬安輸，民眾黨在2024就擁有話語權，有與國民黨協調的籌碼。

既然2022與2024存在連動關係，蔣萬安就不可能切割國民黨。重點已不是民眾黨/黃珊珊差不差，而是國民黨/蔣萬安好不好；國民黨夠好，才能讓民眾黨沒有存在的空間。

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