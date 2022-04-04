距離鏡電視5月8日的開台日只剩1個月，日前終於換上一位較為「穩妥」的董事長鄭優。然而，一連五換的董座人事內鬥所引發的風波，加上政商媒的複雜角力關係，讓「民間公視」變成眾矢之的，立法院對NCC的不滿幾乎達到最高點。

立委除了要求NCC針對「近期媒體申設及經營管理爭議相關處理問題」提出調查報告之外，也召開公聽會尋求專家學者意見。結果，公聽會的學者炮聲隆隆，撻伐NCC的種種決策，NCC也快要完全喪失獨立機關被賦予的信賴感了。

令人不解的是，立法院在3月30日召開公聽會，NCC在3月31日提出調查報告，但報告內容卻絲毫不見NCC對輿論壓力有所反省，而外界對鏡電視的各種質疑、對NCC審照期間的護航疑雲，乃至於鏡電視舉凡董座爭議、股權轉移、政治力介入等，所有重點幾乎不提，或者推鍋否認，不然就是老話一句：「依法行政」。

怎麼會這樣？不管是媒體報導還是立委爆料，鏡電視許多政商媒運作的痕跡相當明顯，NCC就算是跟著記號辦案，也不可能一無所獲。搬了一堆廣電法規，卻是避重就輕的顧左右而言他，NCC的報告真的不誠懇。

NCC在陳耀祥主委的帶領之下，無論是行事作風還是決策方向，都跟過去的NCC風格迥異，屢屢被懷疑是政治打手，都快忘記NCC是執掌台灣通訊傳播產業及政策的重要舵手。因此，在公聽會中，專家學者除了質疑鏡電視的爭議之外，更大的批評是NCC無法受到外界制衡的現況，立法院的質詢在NCC的頑強抵抗之下顯得徒勞無功。

那麼，如果NCC要放棄監理的守門人角色，鏡電視引發的問題要怎麼收尾？外部公評人或許是最後的希望。3月10日，鏡電視外部公評人翁秀琪教授根據《鏡電視新聞台外部公評人設置章程》，就「鏡電視經營團隊是否干預新聞自主」已經展開調查，而NCC之前也表示會請公評人說明。根據報載，首波訪談已在17日執行完畢，目前進入證詞比對及事證查核階段。

外部公評人制度是鏡電視審照時很重要的關鍵，不但是首創，翁教授更是通訊傳播學界聲望地位極高的專家學者。在目前階段看來，公評人由內而外地啟動調查機制，可能有望擺脫政商媒角力戰的惡性循環，但如此大破大立的調查評鑑機制，執行壓力極大，卻是唯一能夠開門揭發真相的機會。

從另個角度來說，公評人所提出的報告其實是對NCC的壓力測試。NCC在立法院提出的報告內容相當淺碟，無法釐清外界爭議。若公評人提出的內部報告能梳理事實，反而顯示出NCC對鏡電視爭議的掌握能力不足。就算為了核准執照提出的數十項附帶條款，也無法避免新聞台受到政商媒介入的事實。

簡而言之，外部公評人的有效性，可能就是NCC無能治理的證據。甚至可以想見，若未來各家新聞台都採納外部公評人制度，NCC就應該重新檢討當前效率極差的監理政策，全面檢討衛星廣播電視執照的審查、換照與撤照的監理標準。

尤有甚者，近日又傳出鏡電視的股權買賣訊息，具體原因雖然眾說紛紜，但又讓鏡電視開台前再次面臨挑戰。鏡電視的爭議是一波未平，一波又起，而對NCC的質疑與譴責，卻是許久未能停歇。（作者為國家政策研究基金會永續發展組副研究員）