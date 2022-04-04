國家發展委員會正式發布了我國2050淨零碳排目標及路徑圖，有些部分大膽豪氣，有些謹小慎微。

一方面，我國的再生能源發電將從現今的5.6%增加到60～70%，亦即發電量要從現今的160億度增加到2050年的3250億度電，而目前我們用盡了所有吃奶力氣（煤＋氣＋核能＋風光水力＋廢棄物發電）也才發了將近2900億度電，還不時跳電，捉襟見肘！

另方面，農林部門的減碳能力則顯小氣保守，森林碳匯目前每年能移除21.4Mt(2140萬公噸)二氧化碳，到了2050年只增加到每年22.5Mt，28年的努力只增加110公噸，與經濟部能源局誇海口的豪氣相比不只以道里計！過與不足，反映出政府部門間積極與保守（或吹牛與小心）之間的巨大差異。

過去10年間，人類活動每年向大氣平均排放10.6Gt二氧化碳，卻只在大氣中貯存了46%的碳量，其餘的被陸地與海洋碳庫吸收了。如果陸地與海洋能夠加大胃納、大肚能容，多吸收些二氧化碳豈不更佳？於是國際組織有增加「綠碳」與「藍碳」的提議，前者是想增加農林與土地的吸碳固碳，而後者則是增強海洋碳匯量能。「政府間氣候變遷小組」(IPCC) 2014年發布的「第五次氣候衝擊評估報告」(AR5)明確提出BECCS倡議，透過增強森林的生質能利用與捕碳固碳效能，到2050年每年能從大氣移除2～10 Gt二氧化碳。

問題是，陸地生態系是一個高度不穩定的碳儲存庫，它與大氣之間的吞吐量高度震盪，過去20年來每年的碳匯量在1到4Gt之間搖擺，以致於眾多學者對於陸地碳庫的穩定性高度懷疑，移除的碳量估計也南轅北轍，引發學者對於IPCC-AFOLU（農林及其他土地利用）倡議的兩極論辯；更有學者認為農林部門的除碳積極作為反而會帶出漣漪效應，增加工業部門的排碳量，造成問題漂移(problem shift)的副作用。我國農委會官員可能懍於上述的不確定性與異議而轉趨保守，反而可看做是一種負責認真的態度。保守，也有其值得肯定之處。

相對於農委會的謹慎小心，經濟部能源局就顯得樂觀激進，其大膽預估2030年的風力、光能發電裝置累積容量將達40GW（百萬瓩），而現有數據顯示2020年僅有6.7 GW。民進黨執政期間風光發電容量從2015年的1.53 GW增加到2020年的6.7 GW，也不過增加5.2 GW，從今而後的8年要增加35GW；以前牛步，未來火箭飛，太樂觀了吧！

遠的不說，2025年非核家園之後，將留下一個300多億度的核能發電缺口，果真能靠再生能源補上嗎？這兩年台商回流、訂單大增所增加的200多億度用電需求又要靠哪一種化石能源補足呢？

治國的藝術在於允執厥中，恰到好處。國發會身負國家永續發展重任，政策統合時督促相關部會在「大膽冒進」與「謹慎保守」之間取得平衡，是藝術，也是責任！（作者為行政院研考會前副主委、環保署前署長）