2022縣市長選舉提名，民進黨授權由黨主席蔡英文「徵召」或「協調」決定，國民黨主席朱立倫也順勢比照。但朱立倫沒有蔡英文的資源，國民黨沒有民進黨的聲勢，東施效顰形同「政治自殺」。

蔡英文大權在握，有足夠的棒子與胡蘿蔔安撫反對聲音，尤其傳聞中蔡英文的屬意人選，包括衛福部長陳時中、前副總統陳建仁或駐美代表蕭美琴，也的確是一時之選，沒人會說蔡英文的目標與勝利違背。

反觀朱立倫在桃園市長的提名決策，讓人摸不著頭緒。台北市議員羅智強空降能不能被桃園市民接受，應該要由桃園民意來決定，但朱立倫似乎是讓少數地方人士的意志，凌駕在整個桃園民意之上。

現在國民黨中央表示，是為了徵召民調最高的立委魯明哲，才要堅持勸退羅智強。但既然是要以民調來決定，為什麼不能鼓勵羅智強繼續參選，然後再決定一個時間比民調，最後徵召民調最高的人選？即便大權在握的蔡英文，在屏東縣長的提名也是由初選民調決定；沒有服眾的人選，蔡英文不需要自己跳下來當壞人。

民調不見得是最好的方式，卻是最公平、最沒有爭議，也最不會造成分裂的提名機制。據傳朱立倫曾說：「不管民調再高，就是不會提名羅智強。」這句話若為真，就表示國民黨根本不尊重桃園市民的意願，提名已失去了民主的價值。