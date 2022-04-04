國安局長陳明通與民進黨立委林靜儀詢答時，指網紅「台灣小伙」是中共發起的認知作戰，國安局在第一時間溯源後，立即就揭穿此人是對岸所栽培；他並強調，中共花費相當大力氣進行認知作戰，我國也每天承受，現在認知作戰的影響力已不比傳統作戰差。即將進入選舉熱季，蔡政府又開始搖起大陸對我「認知作戰」的警鈴，未來可能對言論自由、政黨政治、選戰走向等層面帶來何種影響，不容小覷。

對台灣小伙小題大作

「認知作戰」是蔡政府最重視的國安政策之一，只要高舉國家安全這面大旗，相關的人與事都可以上綱至認知作戰的範疇；國安局不但有專責單位處理認知作戰，上之所好，下必甚焉，近年更把認知作戰當成重點中的重點，相關預算不斷追加，而且分散在各項情報工作科目之下，立委也難以監督實際運作情形。

國家安全當然至關重要，大陸對台滲透軟硬兼施，不可不防，但什麼程度算認知作戰？如何定義？由誰定義？影響民進黨勝選算不算認知作戰？如果台灣又重回「小心，匪諜就在你身旁」的肅殺年代，2020年總統與立委大選時，民進黨強餵「芒果乾」非吃不可的情境是否又要重演？認知作戰的警鈴會不會變成「抗中保綠」的符咒？這些都不應、也不能由蔡政府說了算。

這次被國安局當成重要業績踢爆的「台灣小伙」是何許人、其混淆視聽的破壞力又有多大？恐怕多數人並不知曉；此人冒稱人在烏克蘭，誇讚「祖國」中國包機撤僑速度快，國安局固然將其拆穿，但若說是多大的功勞，恐怕也有過度誇大其威脅，貶低了國安局之嫌。因為一個取名如此「大陸味」、影片用簡體字、平台還用抖音的人，需要透過情蒐分析才知道是對岸的認知作戰嗎？而且細看其內容與傳播管道，與其說是對台的認知作戰，還不如說是對大陸的大內宣更有效。

如此「小題大作」，也難怪引來在野立委對國安局監控可能跨越紅線的疑慮。2020總統及立委選舉期間，國安局就曾被抓包建置「輿論監測系統」，連「個人臉書」、「LINE封閉群組」的訊息內容都被情報人員上傳至此系統，如今相關科技越來越精良，是否由「全面監控」，變成「監控全民」？尤其選舉年又到了，國安局是否又會把這些系統拿來做政治情蒐或打擊政敵之用？防範假訊息與認知作戰，豈可淪為箝制異己的政治工具！

向心間諜案查無事證

民主社會與極權體制本質的重大差異之一，在於對言論自由的高度保障，這種保障，來自於文化上的尊重與法律上的規範，不容政治力任意侵擾。但上次大選期間，警察機關動輒以《社維法》選擇性地「查水表」，箝制民眾言論，境外媒體還冒出個至今成為笑話的王立強共諜案，執政者不僅見獵心喜，還大肆操作推出「國安五法」與《反滲透法》呼應，儼然國之將亡般，但至今卻連一個《反滲透法》的案件也未抓到，連被波及的向心夫婦遭查辦共諜案，至今也沒查到，「轉而」查洗錢也無罪。這些荒謬的亂象難道不也是一種認知操作？責任與苦果又該由誰吞下？

最近停電頻傳，台電提出的各種原因已甚離奇，最後竟還上綱到國安層次，蔡政府出狀況都可扯到「阿共仔的陰謀」，已成為社會最無奈的反諷。令人不禁要反問，綠營網軍1450的「反串秀」，國安局又掌握多少？當初「卡神」楊蕙如指揮網軍遭法院認證，是被國民黨議員踢爆才破案；綠營寫手林瑋豐也是被PTT網友起底反串親中；還有蘇貞昌團隊沉迷「網軍治國」，蘇揆重要幕僚、前行政院發言人丁怡銘就因牛肉麵哏圖風波而請辭。這些煽動撕裂、破壞團結的認知作戰，國安局為何不查辦？

言論自由是民主政治的基石，如果掌權者動輒以國安大帽來限縮言論尺度，將是腐蝕民主社會的最大危機；而「網軍治國」同樣是在毀壞多元社會的共識，政府花錢養網軍，更是在散播最可怕的民主病毒。掌權者不能說一套、做一套，要反擊大陸的認知作戰，執政者必須先戒斷「網軍治國」的毒癮，否則「捍衛國家安全」將只是打擊異己的口號，認知作戰終究是自欺欺人的魔障。