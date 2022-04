語不驚人死不休的曹興誠,最近又講話了。續上次筆者探討曹興誠兩位兒子台海戰爭是否回國參戰時,曹給出「我兩個兒子都是中華民國籍,一個已經服完兵役,一個今年美國大學畢業,暑假會回來服兵役。台灣有事,他們都會回來剿共」這種毫無拘束力的承諾後,最近曹又大力喊「兩國論才能保衛台灣」、「國民黨缺中心思想解散算了」,對國民黨情緒顯露無遺。

首先,曹興誠兒子會「回台剿共」的說法,能否被採信,大家都有一把尺。畢竟社會賢達說了話不算的,在所多有(想想連神明都能騙的那一位);況且兒子們已成年,是獨立個體,會還是不會回國,豈是老爸可以代為決定的?我們無從得知曹興誠表態前是否有先諮詢過兒子,兒子是否真心願意?我們只知道若未先諮詢兒子,就對兒子的行為做出承諾,那便近似於對自己兒子獨立人格的不尊重。

其次,筆者最好奇的,是曹興誠對台灣政治如此有興趣,為何不拋棄新加坡國籍,申請回復中華民國國籍,並且設籍台灣地區,當個正港台灣人?(或許曹興誠早已棄新加坡國籍,重新入我國籍了,那也請公開說明。)

新加坡只承認單一國籍,但有些台灣人會先拋棄中華民國籍去加入新加坡國民行列,後來又回頭偷偷回復中華民國籍。筆者無從得知曹興誠先生的情況,但願意相信曹興誠是守法之人,現只有新加坡的單一國籍。但眾所皆知,任何一位有外國國籍的人,戰時都是該國駐台代表處優先保護,第一個撤僑回去的對象,以新加坡政府與大陸的良好關係,兩岸若交戰,中國大陸屆時也不可能為難在台新加坡人。

曹興誠在擁有新加坡政府保護傘之際,對兩岸戰事如此大言不慚,套用前民進黨立委郭正亮對曹興誠的評語:「你兩個小孩都美國人,你自己都新加坡人,你再叫大家全民皆兵,是講什麼屁啊?」

Singapore Statutes Online網站有入籍新加坡時,入籍人須朗誦的誓詞,翻譯成中文大致是如此內容:

「我XX做鄭重宣誓 ,我不會行使那些有可能賦予我任何外國國籍或公民身分的權利、權力和特權,我完全放棄對任何別的國家或地區的忠誠。我XX做進一步的鄭重宣誓,我將忠實並承擔真正效忠新加坡共和國,我將遵守法律,成為一個真正的,忠誠和忠實的新加坡公民。」(I,……, do solemnly swear (or affirm) that I will not exercise the rights, powers and privileges to which I may be entitled by reason of any foreign nationality or citizenship, and that I absolutely and entirely renounce all loyalty to any foreign Sovereign or State or Country and, I, ……, do further solemnly swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Singapore, and that I will observe the laws and be a true, loyal and faithful citizen of Singapore.)

曹興誠大力在台灣主張好戰言論,作為一個新加坡人,是否符合誓言的要求?如果台海發生戰爭,他能回台灣來(用各種方式)參與這場與新加坡無關的戰事嗎?

近年來由於網路興起,許多奇奇怪怪的言論充滿網路新聞,但至少這些人大半是沒有外國籍的(特別是王浩宇、焦糖哥哥等曾任或將選公職的),戰爭到來時要跑沒這麼好跑,也算是需要替自己言論負責。曹興誠作為優秀(前)台灣企業家,不只是「雙重國籍」,更是純新加坡人(再說一次,如果曹早就不知不覺回復中華民國國籍,請說明),如此說三道四,指摘台灣人,還叫外國人(台灣人)上戰場,實在違和。建議您徹底斬斷與外國身分的一切牽連,放棄新加坡國籍,回復中華民國國籍,回來這兒,以肉身與2300萬人共存亡,如此再來發表鷹派好戰言論,才配讓人尊敬,不是嗎?

(作者為網路媒體工作者)

