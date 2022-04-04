語不驚人死不休的曹興誠，最近又講話了。續上次筆者探討曹興誠兩位兒子台海戰爭是否回國參戰時，曹給出「我兩個兒子都是中華民國籍，一個已經服完兵役，一個今年美國大學畢業，暑假會回來服兵役。台灣有事，他們都會回來剿共」這種毫無拘束力的承諾後，最近曹又大力喊「兩國論才能保衛台灣」、「國民黨缺中心思想解散算了」，對國民黨情緒顯露無遺。

首先，曹興誠兒子會「回台剿共」的說法，能否被採信，大家都有一把尺。畢竟社會賢達說了話不算的，在所多有（想想連神明都能騙的那一位）；況且兒子們已成年，是獨立個體，會還是不會回國，豈是老爸可以代為決定的？我們無從得知曹興誠表態前是否有先諮詢過兒子，兒子是否真心願意？我們只知道若未先諮詢兒子，就對兒子的行為做出承諾，那便近似於對自己兒子獨立人格的不尊重。

其次，筆者最好奇的，是曹興誠對台灣政治如此有興趣，為何不拋棄新加坡國籍，申請回復中華民國國籍，並且設籍台灣地區，當個正港台灣人？（或許曹興誠早已棄新加坡國籍，重新入我國籍了，那也請公開說明。）

新加坡只承認單一國籍，但有些台灣人會先拋棄中華民國籍去加入新加坡國民行列，後來又回頭偷偷回復中華民國籍。筆者無從得知曹興誠先生的情況，但願意相信曹興誠是守法之人，現只有新加坡的單一國籍。但眾所皆知，任何一位有外國國籍的人，戰時都是該國駐台代表處優先保護，第一個撤僑回去的對象，以新加坡政府與大陸的良好關係，兩岸若交戰，中國大陸屆時也不可能為難在台新加坡人。

曹興誠在擁有新加坡政府保護傘之際，對兩岸戰事如此大言不慚，套用前民進黨立委郭正亮對曹興誠的評語：「你兩個小孩都美國人，你自己都新加坡人，你再叫大家全民皆兵，是講什麼屁啊？」

Singapore Statutes Online網站有入籍新加坡時，入籍人須朗誦的誓詞，翻譯成中文大致是如此內容：

「我XX做鄭重宣誓 ，我不會行使那些有可能賦予我任何外國國籍或公民身分的權利、權力和特權，我完全放棄對任何別的國家或地區的忠誠。我XX做進一步的鄭重宣誓，我將忠實並承擔真正效忠新加坡共和國，我將遵守法律，成為一個真正的，忠誠和忠實的新加坡公民。」（I,……, do solemnly swear (or affirm) that I will not exercise the rights, powers and privileges to which I may be entitled by reason of any foreign nationality or citizenship, and that I absolutely and entirely renounce all loyalty to any foreign Sovereign or State or Country and, I, ……, do further solemnly swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Singapore, and that I will observe the laws and be a true, loyal and faithful citizen of Singapore.）

曹興誠大力在台灣主張好戰言論，作為一個新加坡人，是否符合誓言的要求？如果台海發生戰爭，他能回台灣來（用各種方式）參與這場與新加坡無關的戰事嗎？

近年來由於網路興起，許多奇奇怪怪的言論充滿網路新聞，但至少這些人大半是沒有外國籍的（特別是王浩宇、焦糖哥哥等曾任或將選公職的），戰爭到來時要跑沒這麼好跑，也算是需要替自己言論負責。曹興誠作為優秀（前）台灣企業家，不只是「雙重國籍」，更是純新加坡人（再說一次，如果曹早就不知不覺回復中華民國國籍，請說明），如此說三道四，指摘台灣人，還叫外國人（台灣人）上戰場，實在違和。建議您徹底斬斷與外國身分的一切牽連，放棄新加坡國籍，回復中華民國國籍，回來這兒，以肉身與2300萬人共存亡，如此再來發表鷹派好戰言論，才配讓人尊敬，不是嗎？

（作者為網路媒體工作者）

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