當俄烏戰爭已經一個多月，目前還繼續進行中，實際的作戰狀況，還有待戰爭後的檢討及學習。不過奇怪的是，我們卻有了立即的反應，先順勢強調後備部隊教育召集之重要性，接著風起雲湧地倡議，要將目前四個月的義務役，延長至十個月或一年。延長兵役的國防重大政策，因俄烏衝突，就立刻轉向。當初倉促決議縮減役期，現在又立即延長，政策反覆，宜先檢討歷年縮減兵役期限的荒謬，再回歸軍事專業的立場，就作戰人力需求，深入研究適當的服役期限。

當初縮短役期時，大多數的主事者或為政治考量，幾乎一面倒的強調現代化作戰的特質及專業，要以志願役取代義務役。現在卻立刻要修改政策，延長役期及增強後備部隊的訓練。更有人呼應要轉向全民皆兵的國土防衛，甚至還有倡議建立社區防衛，似乎要回歸人民游擊戰的趨勢。政策的轉變，過於輕率，未就事實評估，必將付出代價。國防的問題，不是延長役期，而是現行軍事訓練是否紮實，能產生高價值的作戰效率及效益。

當然後備役訓練方式及教官素質需要改進，但真正更要檢討及強化的還是現役部隊之教訓。國防政策固然要與時俱進的調整，但是當前我們國防的問題，不僅是在後備部隊，三軍現役部隊的個人編裝及訓練，反而應該列入第一優先。蔡總統接受外國媒體訪問時，曾公開說明有美軍方人員在台灣。後經揭露，大部分都是從事戰技層級的訓練。國軍建軍備戰多年，為何沒有建立起自己的戰技水準評估及準則發展能量？引進新式裝備固然需要與外軍交流學習，但是部隊基本的戰技，是須要建立在務實的訓練上。沒有重視基層作戰問題及有效資源注入，現在的結果是只能抄襲模仿。歷年來對美軍事採購，動則數百億，然對基層戰鬥部隊的裝備訓練投資，則微不足道。

七年前，海軍陸戰隊水中爆破中隊隊長，就曾經因自購個人裝備，而受到上級關切，影響士氣，最後提早退伍。又如:海軍艦艇的工作服及備戰裝備，明顯的缺防火頭套及手套，且個人輕武器及通信裝備落伍。詳查國軍個人裝備，可能除飛行部隊外，其它都跟不上現代化的作戰。國防部也許有汰換計畫，但是優先等級低、進度太慢，且許多個裝只有採購驗收，沒有經過部隊實際作戰測試及驗證，與美軍相差甚遠。

除了訓練，國軍準則發展太過僵化。看起來琳瑯滿目，數量眾多，無論教綱、教則、教範、手冊，內容多為翻譯及原有版本之重組，甚少自行研發及認證。準則的發展多以字計算稿酬，預算有限，難有真正的發展及運用研究。沒有優質的準則，教官就編寫不出好的教材，訓練品質可知矣。

國防教育及訓練政策上，軍官重作戰指揮領導，以管理為主；CX士官是部隊專業的骨幹，以技術為導向。兩者所受的教育及訓練不同，應該清楚劃分，但是現行軍事教育投資，有些許多怪異現象，例如：軍事院校研究所招生，受教育者，是女生比男生多、士官比軍官多、指職軍官比正期官校軍官多。且各軍事院校教育課目的改革，是相當遲緩而跟不上數位化作戰的腳步。這些才是要立即解決的國防軍事教訓問題。

蔡總統說：「台灣不是烏克蘭」，兩者生存條件及作戰環境，大不相同，我們要學習別人的慘痛經驗，但是國防政策的改變，要審慎評估，應以檢視現役的問題優先，否則消耗國力及大量資源，不僅預算是由人民買單，政策的搖擺，更無助戰力增長，卻要由全民承擔後果。（作者為國際應急管理協會台灣代表）

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