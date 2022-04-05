數年前，曾獲悉大陸中央電視台紀錄片《三國的世界》攝製組，跨海走訪台灣台南佳里地區的「子龍廟永昌宮」實地取景拍攝。這座據聞建於300多年前的永昌宮，主祀「趙聖帝君」，是在海峽兩岸為數不多供奉三國將領趙子龍的廟宇之一。

回憶起我幼時閲讀少兒版的白話《三國演義》時，周圍的多名同窗在眾多三國英雄間，獨慕趙子龍，前大韓民國總統朴槿惠也曾視趙子龍為初戀對象。所以這位傳說「身長八尺，姿顏雄偉」的翩翩美男趙將軍，時至今日仍然引領風騷，吸引著不少包含日韓在內的東亞洲的女粉絲們。

三國史實的紀錄，首先出自蜀漢後期到晉朝初期的史學家陳壽所著的《三國志》。一個半世紀後，南北朝人裴松之收納了不少現已亡佚的資料以為《三國志》作注，使得原來過於精闢的《三國志》具更高的可讀性，但裴所補充在註釋中的內容來源，其可信度便不得而知了。爾後，再經過千年之久方才有了元朝羅貫中的《三國演義》章回小說問世，羅版的演義之中不但擷取了先前的訊息，尚融入了作者羅貫中的想像，再加上活龍活現的生花妙筆，把《三國演義》推上了中國奇書之首，而其顛覆正統歷史的影響力，更是堪稱一絶！

台南市佳里永昌宮是全台少見的子龍廟信仰，2015年起配合3年一次的請水儀式，推出趙子龍銅雕，目前出到第3款，2021年以「單騎救主」（左）為主題，初版製作15尊，除廟方珍藏外，也開放信眾結緣收藏。（莊曜聰攝）

回頭話說蜀漢名將趙子龍，名雲，字子龍，後漢末年常山真定人（今屬河北正定），這與同為真定人並於前漢初年在嶺南自立為南越國王（轄地為今兩廣地區和越南北部）的趙佗，有極高的機率為出自同一家門，他們尚可能是戰國七雄中趙氏王族之後，只可惜河北省石家莊市正定縣附近諸多鄉鎮尚存在趙雲故里到底明確在何處的同時，即便有關單位已經建立了一座趙雲廟以資紀念，尚立有「趙雲故里」石碑一座，但是未聞有民俗鄉土專家，挖掘相關趙氏族譜史料，以佐證趙雲和諸多燕趙大地的趙氏名人的血緣關係。

陳壽《三國志》中完全沒有提及趙雲的身形相貌。而裴松之引用來路不詳的《雲別傳》中「身長八尺，姿顏雄偉」的俊男描述，早將千古以來的趙雲定了型了，再加上《三國演義》對他近乎完人的描述之加持，使得現今影視作品中的趙子龍，必定由高顏值的暖男來擔綱才匹配，這麼一來更強化趙子龍做為風靡觀眾讀者的不敗地位了。

再者，陳壽「偶然」（乃是筆者淺見）將趙子龍小傳放入《三國志》《蜀書．關張馬黃趙傳第六》中，使趙與關張馬黃4位劉備集團元勛並列於同一篇幅之中。趙子龍當時為「翊軍將軍」，論地位或戰功是不足與關羽（前將軍），張飛（右將軍），馬超（左將軍）和黃忠（後將軍）4位上將軍相提並論的。而羅貫中《三國演義》中神來一筆膾炙人口的「五虎上將」，並廣為傳誦於市井之間，已把趙雲將軍升級進至劉備集團極致顛峰的虎將之列。

在赤壁之戰前，劉備在當陽長阪敗於曹操鐵騎，《三國志》描述「（趙）雲身抱弱子，即後主也，保護甘夫人，即後主母也，皆得免難。」而這關於趙雲的寥寥數字，在《三國演義》四十一回中卻擴張為「趙子龍單騎救主」，只見趙子龍手持搶自曹軍陣營的寶劍「青釭劍」，「將幼主阿斗抱護在懷，綽槍上馬」，殺死曹營名將50餘員，血染征袍透甲紅。倘使趙子龍真有此等蓋世武功，人才濟濟的曹營中又有幾人能望其項背？則劉備大業何愁不成？

而當劉備人馬進駐益州後，組織襲取漢中定軍山之戰役，是劉備自立漢中王之前最重要的軍事行動。是役《三國志》明確記載大將黃忠領軍，大破曹部夏侯淵軍，並斬殺夏侯淵，而對趙子龍則是隻字未提。而裴松之引用的《雲別傳》則有趙將軍率數十騎輕出行接應黃忠，巧遇曹操大軍，一陣衝殺混戰後擊退曹軍，並搏得劉備「子龍一身都是膽也」之美譽。《三國演義》則出現更多錦上添花的描述，諸如「（趙）雲救出黃忠，且戰且走，所到之處，無人敢阻。」尚有曹操曰：「昔日當陽長阪英雄尚在！急傳令曰所到之處不許輕敵。」文中連一代梟雄曹操都如此過度反應，已將趙子龍神格化的作者羅貫中，再次將趙將軍進階為天下無敵睥睨群雄之流！

筆者忝為漢室宗親，光武帝劉秀裔孫，在精神上是絶對支持劉備集團興劉復漢的宗旨，也感謝羅貫中偷樑換柱把《三國志》這套以曹魏續接後漢大統的正史，不著痕跡地改寫為以興復漢室，傳承劉氏香火為主軸的《三國演義》。正因如此我對忠於漢朝，效命劉備，「強摯壯猛，並作爪牙」的趙子龍將軍，更多了一份欽佩感激！我由是也自動入列趙氏鐵桿大軍。而子龍將軍一身是膽，重情重義，忠心耿耿，驍勇善戰，膽略過人等書面上記載之良善正面的人格特質，姑不論其真偽之說，早深植我等粉絲之心。

過去1800多年的歷史長河之中，三國故事的正史記載和文學演繹，提供後人數種趙子龍將軍的多元形象，也真夠讓人眼花繚亂。至於子龍將軍究竟真實面貌為何，尚猶賴各位看倌自我決斷，「一個趙雲，各自表述」大概是對趙子龍將軍最佳的註腳吧！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】