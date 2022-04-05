今年1月任滿周年迄今，美國總統拜登的領導統御和國家治理能力，備受美國民眾和社會輿論的質疑。從去年初就職後的氣定神閒和指揮若定，到如今民生物資的漲聲響起，在在都影響其施政滿意度。

去年底感恩節和聖誕節，全美各大港埠的碼頭、倉儲和貨運司機的缺工，導致港口堵塞，民眾年節的供貨不及。民生物資供應鏈的斷鏈問題，迄今仍未完全解決，卻又遭逢四十年一遇的通膨，而伴隨春天旅遊盛季的來臨，油價的大幅上揚，則是拜登總統執政滿意度下降的重要原因。

美國學者Neustadt在1960年和1990年，曾經撰寫兩本專書，探討1930年代以來，美國歷任總統的領導風格，其所提出的四點觀察是：「權力，是由分散的機構所共享」；「總統的權力，見於政治說服」；「依據政策的優先順序，進行協商和議價」；以及「權力，能夠對最後的結果，造成重要的影響」。

一個根本的問題是：領導統御（leadership）和權力（power）的中間，能不能劃上一個等號？答案是未必。然而，這不意味著兩者之間，並沒有相似、得以連結之處。換言之，在現實的政治世界，國家領導人可以運用權力的手段，去達到自己想要的目標。

對於總統制的美國而言，面對立法部門的國會制衡，政治權力的行使，必須考量「政治說服」和「協商議價」的能力。此時，個人特質和長期的從政性格，在面臨突如其來的重大危機，對於動員能量的掌控，當直接關係到情境應變能力的強弱。

回顧拜登36年參議員、八年副總統，豐富的政治資歷，他的溫和個性和外交長才，穩健的「從政性格」，是美國人民對他的普遍期盼。在去年秋天之前，他重新建立與歐洲盟友的信任關係，在2021年格拉斯哥氣候峰會上，重申控制地球升溫攝氏1.5度的努力目標，並積極推動通過全球最低企業稅，年營收7.5億歐元以上，適合15％的最低企業稅率，將在2023年上路。這些無一不是做為全球領袖群倫的美國總統，在國際政治、環境治理、氣候變遷、世界經貿各個層面的政策作為。

在去年入冬之前，拜登展現的政治能量和個人聲譽，使得他的「可信度」（credibility），達到從政生涯的頂峰。然而，隨後的港埠供應鏈之阻塞，所引發年節物資的供不應求，食品和油價的上漲，嚴重影響民眾的日常生活。不幸的是，今年2月下旬的俄烏戰爭，可能加劇通膨的痛苦，進而不利於營造疫情之後經濟復甦的大環境。果真如此，全面執政的民主黨，如果在11月的期中選舉落敗，參議院（目前50:50，34席改選）和眾議院（435席全部改選），只要有一個變成少數黨，接下來兩年的施政計畫和預算法案，勢必備受共和黨的掣肘。

牽一髮而動全身，國內的通膨形勢嚴峻，國外的俄烏戰爭又造成部分民眾對於美俄關係的全面惡化，甚至是核戰的憂慮，都有賴拜登「意志與策略」加以克服。首先，為了回應受害於通膨、流失中的女性與少數族裔選民，他在2月25日提名女性、非洲裔的傑克森，可望在4月17日之後，接替夏天就要退休的自由派大法官布萊爾。其次，美國聯準會在3月17日，啟動2018年以來的首次升息一碼，並暗示今年可能再升息六次，以紓解通膨的壓力。再者，在3月28日向國會提出5.79兆美元、明年聯邦政府的預算案，預定向人口占比萬分之一的富豪，開徵20％的所得稅，並將企業稅的稅率從21％提高到28％；同時還提出補充稅，以符合15％的全球最低企業稅。最後，也是最重大的「重建美好未來」（Build Back Better）的願景，已經透過就業基礎建設計畫、美國家庭福利計畫，逐漸化整為零，目前仍是現在式。

從領導統御和國家治理能力進行檢視，基於長期以來的從政性格，目前受困於施政滿意度難以提振的拜登，正嘗試貫徹政治意志，逐步提出不同層面的策略，並積極執行其政策作為。能不能來得及在11月8日的期中選舉之前，發揮政經社會的綜合效益，在瞬息萬變的政治環境，為民主黨立下汗馬功勞，為自己的連任奠定基石，仍有待未來的觀察。