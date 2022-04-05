依中央流行疫情指揮中心3日發布的訊息，今年1月1日至4月2日，本土確診病例1530例，其中中重症僅僅3人，其餘都是輕症或無症狀。

看到這則新聞我先是感覺不可思議，緊接著心底冒一個疑問：如此低的中重症比例，是疫苗發揮功效，或根本是病毒的強度減低？答案在今日大數據時代，透過邏輯的分析歸納，會很難嗎？

請問1530位確診者，多少人未曾注射疫苗？多少人打了1劑、2劑、3劑？中重症3位又打了幾劑？若中重症3位都不曾注射疫苗，其餘全數打滿2劑或3劑，如今政府最重要的工作應是盡快準備足夠疫苗，並督促全民打滿3劑，或甚至追加第4劑。

反之，3位中重症病患全都打滿3劑，其餘有數百位不曾注射疫苗，且他們的年齡層與健康狀況分布平均，此不代表病毒的強度減低，低到比感冒還要輕微？果真如此，請盡快鬆綁，開放國境，讓全民恢復正常生活，不要再自己嚇自己！

當然，實際狀況可能遠比以上兩個例子複雜，然而公布所有確診者注射疫苗的數據、年齡層、健康狀況，再請專家針對此分析中重症比例如此低的原因，對如今惶恐不安的社會，會沒有安撫的效果？

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