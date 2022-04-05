陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，因挪用加菜金2880元，被依貪汙罪判刑4年半定讞，隨即引發社會關注，輿論多認韓始終並無貪汙犯意，理應罪不及刑；此事更意外促成朝野不分藍綠的共識，多名立委爭相為此奔走，盼能使韓免於牢獄之災。

面對判決定讞的僵局，顯然法務部與檢察體系「聽到了民意」，最高檢察署已請國防部函覆加菜金定義及使用範圍、軍眷定位等相關法律意見；而高檢也認為，軍眷是軍人的重要依靠，國防部早年為安定軍眷生活，讓官兵無後顧之憂，曾訂有「國軍軍眷業務處理辦法」，提供軍眷各項補助、優待，是否應將辦法訂定的精神類推至加菜金除軍人外，軍眷亦可適用的範疇，尚待國防部釐清。從公務司法系統如此慎重其事地對待此事來看，現代版的搶救雷恩大兵正在上演中。

種種均朝法律解釋寬鬆化的努力，有助於使案情更符合當事人行事原旨，而非單純機械式套入法律框架看待加菜金問題，尤其是檢察總長江惠民決定召開專案會議，邀集最高檢、花蓮高分檢、國防部人員研議本案，希望在卸任總長前盡速提起非常上訴、再審，尋求翻案機會，相信韓少將必定點滴在心頭。

此事不僅僅是司法問題，更關乎全體國軍榮譽與士氣，倘若僅因沒有貪污意圖的2880元，就將一位忠於職守的職業軍人橫加入罪，無疑是贏了法律，卻輸了人心，日後又如何能求軍人勇於任事，而不畏縮行事於公務呢?

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