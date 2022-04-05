疫情封鎖及烏俄戰情使得台灣經濟前景有著高度的不確定性，而在一群不喜思想、不圖進取、不願奮鬥的「躺平族」心態及「小確幸」氛圍的催生下，台灣「集體弱智」現象逐漸浮現，顯得十分突兀及諷刺，影響台灣未來的發展。雖然數位轉型使得資訊變得廉價、唾手可得、平民化，但其負面效應也影響更為關鍵，如弱智化、庸俗化、表面化、去菁英化等，是所有民主開放社會所必須承擔的問題。

事實上，在台灣「弱智」現象中，政府是始作俑者。內閣團隊多為的法匠 (雙無閣員：無技術專業、無産業經驗)，只重結果但不重查證、重宣傳而輕實務、只看宏觀供需但對技術細節霧裡看花、缺乏產業及技術判斷能力 (故要求幕僚規劃必須淺入淺出)，再加上法人研究機構及媒體為爭取預算而隨政府口號起舞，顢頇無能的官僚主義使得産業發展只剩了一張「嘴」。更荒謬的是：政府對未來不確定的計畫「最」感興趣，這也是「文青口號、選舉煽情」最能使力但「死無對證」的地方。政府控制新聞媒體壟斷一言堂、政府大型産業規劃「自說自話」都是是典型案例。

近年來台灣媒體發展快速，但對於國際新聞大都引用美國CNN的新聞報導。多元化社會引用單一國際媒體容易形成偏頗評論的一言堂，在烏俄戰情報導方面，難道看了太多CNN及西方媒體報導的烏俄戰情就站在美國人立場發話，這是為CNN代言？還是本身弱智？

另外，開春以來政府總在搞一些大型產業規劃，從量子計算、半導體產業學院、新能源及氫能開發、五代戰機及航太技術、數位轉型及元宇宙、淨零碳排路徑及策略，還有幾年前搞的AI。檢視計畫內容，不是「大話、空話」，就是經不起外界專家的檢驗。媒體及法人研究機構也投政府之所好(為爭取預算)，產出報告不是「淺入淺出」，就是「政治正確」。少了專業的論述，產業資訊淪為政治操弄及認知的工具，不但誤導了大多數的民眾，真實精準產業分析也就變得遙不可及。「集體弱智」成了一個社會現象，我們有「小確幸」的社會與人民，但卻搭配了個弱智政府，台灣的未來怎麼走?

最近公佈「淨零碳排路徑和策略」計畫最能突顯政府弱智的本質。本案公佈以後，外界批評聲浪極大，都說只有方向和策略，但沒有可行做法也沒有查核，2050若做不到，決策者卻全都早已「安全下莊」！ 而最大的「不長進」之處是在政府的思維中，無碳的綠能只有風電、太陽能和研究中但不確定的「氫能」。

根據經發會的評估，2050年台灣電力結構中，風電、太陽能將共占60%台灣整體發電量，而「氫能」也占了頗高的比重9〜12%。台灣電力現況是「患寡而不患不均」，電生吃都不夠，還有剩餘電力來電解水製造氫能製造氫能？但這份報告確實相當符合蔡政府的行事風格：淺入淺出、整篇口號、滿紙文宣空話但就是無法落實。

氫能規劃是台灣「世界第一」奇蹟的呈現。全球氫能源發展超過一個世紀，因為其使用具有高度危險性，同時氫來源、存儲、運輸、基礎設施等建設都存在高度的風險。氫氣在地球表面不是垂手可得，氫氣通常以穩定的化合物狀態儲存於水及石化原料內，以電解水產生氫氣需要很大的電能，以石化原料產生氫氣會造成大量的二氧化碳污染，這些都是全球各國無法直接開發氫能源的原因。

以技術領先的日本來說，半個世紀以來也多聚焦在氫燃料電池的開發，至今成果有限。但在台灣2025非核家園及2050淨零碳排計畫中，氫能的比例高達9〜12% (比2050年日本10% 還高)，以為挖到地球上唯一的氫礦了？這些人腦袋都糊了，被政治正確魔咒搞糊了！ 政府對氫能的「弱智」評估也將成為國際笑柄。

治理集體「弱智化」是個態度上的問題，誠實、正直、尊重專業的心態是必要的條件，而避免陰謀及政治操弄更是關鍵。法匠治國靠選票，當媒體及學者專家被噤聲，或配合政府演出，真正良心言論也成為「犬吠火車」不被社會接受，這個「世界第一」的台灣奇蹟除了可吸引選票外還有什麼其他功能？

當「集體弱智、小確幸」當道，台灣社會只看到虛幻的胡蘿蔔卻看不到「牛肉」的時候，企業及社會精英會俯首遵循嗎？還是台灣永遠只能靠護國神山台積電或是政府「特別關愛」的產業呢？（作者為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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