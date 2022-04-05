近期連續每天新增超過百例確診，蘇貞昌面對要與病毒共存還是清零，提出「新台灣模式」，以不增加醫療量能的前提下，穩健開放。現在清明時節伴隨著墾丁舉辦「台灣祭」萬人狂歡，卻傳出有確診者，近萬封細胞簡訊瞬間讓所有人提心吊膽。眾人質疑新台灣模式失靈？

因應1名確診遊客參加「台灣祭」，屏東縣府緊急通知活動喊卡，並同時開設恆春南門醫院、恆春基督教醫院、恆春旅遊醫院、恆春衛生所共4處篩檢站採檢。若後續導致疫情破口失控，醫療量能負擔很快就會超負荷。現在面對萬人大篩查與全台疫調追蹤，蘇貞昌該怎向第一線醫療人員交代？難道說好的不增加醫療量能負擔是句空話？

蘇貞昌才剛高喊防疫新台灣模式，馬上就受到最嚴峻的防疫考驗，明知道近期全台本土確診者激增，還能允許舉辦墾丁「台灣祭」大型萬人狂歡活動。現在看來，狂歡爽了一時，醫療人員卻辛酸無處說。蘇貞昌防疫新台灣模式淪為美麗口號。

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