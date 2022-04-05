近日，美國總統拜登與來訪的新加坡總理李顯龍舉行聯合記者會，共同表達譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及對制裁俄羅斯的堅定立場。拜登總統滿臉笑意，畢竟新加坡是東南亞國家中在此議題上，唯一完全與美國站在一起的國家。值得注意的是，他從頭到尾沒有提到「民主對抗極權」的老台詞。去年12月美國召開「民主峰會」時，刻意不邀請新加坡，並不認為那是「民主國家」。

然而，被美國視為「亞洲民主價值同盟」的印度，此時不僅拒絕譴責和制裁俄羅斯，還趁機低價跟俄羅斯進口原料物品。如此跟俄羅斯勾肩搭背，根本不把美國的訓示放在眼中。可見民主只是一塊隨時可以掛上取下的牌子。如此，在印度以本身利益為重，隨時唱反調的情況之下，印太安全機制還可靠嗎？

只能說，美國的朋友跟美國一樣，會玩兩手甚至多手策略，新加坡又何嘗不是如此！英國殖民時代，新加坡、麻六甲和檳城同屬於海峽殖民地。1959年成立自治邦。1963年，聯同沙巴、砂勞越一起加入馬來西亞聯邦。1965年，脫離大馬獨立建國。簡單說，新加坡是從大馬分裂出來的主權國家，人口的種族結構和馬來西亞一樣，只是種族人口比例有差別。如果俄羅斯向烏克蘭索取故土的歷史理由可以成立，如此大馬也可以要求「索回」新加坡。這是新加坡必須表態的原因，他們是說給馬來西亞聽的。

儘管如此，拜登總統和李顯龍總理表達譴責和制裁俄羅斯立場的同時，都各自夾帶了私貨。拜登趁機推銷圍堵中國的印太安全機制，李顯龍只願意說「亞太」，而且還勸拜登和中國深入交往，等於是反對圍堵的概念。不僅如此，美國自行宣布3月28日召開美國和東協峰會，以聯合各國對抗中俄，結果峰會被迫推遲，因為各國推三阻四，他們早已不是早年作為美國附隨的東協了，今天已經變成「一帶一路」成員國了。

至於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國元首拒接拜登總統的電話，拒絕美國指揮全球石油生產量調配。目前制裁俄羅斯主要的是美國、歐盟、日、韓、澳、紐和新加坡。從任何角度看，這絕對不是美國媒體掛在嘴邊的「全世界都…」。

俄烏戰爭測出了美國真正的政治與經濟實力，去年美國拒絕再出兵阿富汗時，拜登總統的理由是「連阿富汗人都不願意保護自己的國家」，現在烏克蘭人奮戰保護自己的國家，但拜登總統仍然拒絕出兵協防，只願意贈送防禦武器，讓烏克蘭人「犧牲得更壯烈一些」。亦即，無論另一國是否願意保護自己，美國都不會出兵為外國打仗。之前所有的「承諾」、「保證」、「民調」都是空話。

然而，拜登卻仍然藉著俄烏戰爭站上道德的制高點，並向全世界發號施令，用經濟力來做威脅，大言不慚，成天這裡警告，那裡訓誡。然而，西方的經濟力並沒有大到足以支配世界，反而是大多數國家藉機建立西方金融交易體系以外的運作方法。美國想藉戰爭達到世界「去中俄化」，結果卻是世界大多數國家加速「去西方化」。這正是俄烏戰爭作為世局轉捩點的真正意義。