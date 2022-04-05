俄烏衝突爆發至今已經超過40天，在烏克蘭全國上下奮勇抵抗，加上西方盟國的協助之下，俄羅斯即使在客觀條件上擁有遠比烏克蘭更優勢的軍事實力，卻占不到好處，甚至身陷困境損失慘重。然而，即使俄羅斯的攻勢受挫，西方國家恐怕也很難幫助烏克蘭，在不用做出任何妥協的情況下，全面反敗為勝。民主國家為何難以團結？難道幫助民主盟友不重要？

幫助烏克蘭或許是共識，來自西方國家的經濟制裁也確實對俄羅斯造成不小的衝擊，普丁政府不可能完全沒有感覺到壓力。可是，不可否認的事實，是俄羅斯擁有全球12%的能源產量，導致號召團結的時候，很難說服對俄羅斯能源有著高度依賴的國家全都無條件跟進。

歐盟的德國、法國和義大利等大國，即使在言詞上強烈譴責俄羅斯，也都加入經濟制裁的行列，但是在制裁的手段上，卻仍用盡一切的努力，避免完全切斷向俄羅斯採購天然氣和石油。以德國為例，即使是綠黨出身，向來反對使用天然氣的能源部長哈伯克(Robert Habeck)，也不得不坦承，立刻切斷俄羅斯的能源供應，對德國經濟會造成重大傷害，因此德國政府選擇逐步減少依賴，而不是立刻斷絕往來。

不過，德國所謂的逐步減少依賴，到底會不會落實，其實還有待觀察，因為德俄之間已經完工的北溪二號，目前雖然叫停，但只要德國不打算拆除，未來任何時間都可以重新啟動。換句話說，德國是不是真的會全面放棄，由陸路管線運輸的低價俄羅斯能源，轉而選擇海運高價的液化天然氣，只有等時間來驗證。

歐盟大國或許還有一定的財力，能夠花錢找替代能源來減少依賴俄羅斯，表達力挺烏克蘭，但是其他依賴俄羅斯能源的小國，恐怕必須有不同的作法。例如全國90%能源依賴俄羅斯的匈牙利，在日前的大選當中，主張與俄羅斯交好的現任總理奧班連任成功。他所打出的訴求，就是和平和穩定，大力批評反對黨，認為一味支持烏克蘭，只會傷害匈牙利的國家利益。因此匈牙利不但不加入對俄羅斯的制裁，反而加碼低價採購能源。

不只是部分歐洲國家不配合，南亞大國印度、中國、以色列、南非，還有美國後院的巴西，都繼續跟俄羅斯保持密切往來。因為許多國家都以自己的利益來計算，導致經濟制裁的效果大幅減弱。可是，如果以為制裁出現漏洞，只是因為能源問題，打算透過其他能源國家來找尋替代方案，恐怕是小看了烏俄衝突帶給世界的困局。

比能源更嚴重的問題，是糧食。糧食危機比能源危機更嚴重，因為能源危機在衝突結束之後，可以立刻增加產量，油價平穩不需要太長的恢復期，但是糧食的短缺卻需要時間讓作物成長。對政局相對不穩定的開發中國家來說，民主政府很可能會因為糧食短缺，造成政府支持度鬆動，甚至政權被推翻。俄羅斯對外糧食出口比能源出口的占比還要高，占了全球18%，如果再加上烏克蘭，兩國在全球穀物的供應鏈中占有超過1/4，其中絕大多數購買國是非洲和中東的開發中國家。這些國家長期對西方民主國家不滿，因為西方世界對他們的幫助總是口惠而實不至。這次的烏俄衝突導致的糧食危機，更加深了開發中國家對西方國家的失望。

烏俄衝突時間的延長，讓更多挑戰浮上檯面，也讓西方世界更難只靠民主價值來團結各國。人人都希望烏克蘭平安，但是經濟制裁的效果緩不濟急，面對現實，連烏克蘭總統澤倫斯基也不禁抱怨，西方國家釋出的善意很多，但行動太少。

從台灣看烏俄衝突，不難想像西方民主國家的觀點會成為台灣主流意見，期待著烏克蘭打敗俄羅斯，甚至認定俄羅斯注定失敗，而烏克蘭一定能得到最後的勝利。不過，即使是如此正面的解讀，也不能忽視所謂勝利的殘酷代價，是生命財產的損失，以及數百萬的烏克蘭人民流離失所。

台灣可以強化國防，強化信心，不過更重要的，恐怕是必須先化解歧見，凝聚共識。民主時代，要戰要和其實都是人民的選擇，只是各種選擇的結果和成本，政治人物有責任讓大家清楚的了解。烏克蘭在苦戰之後確實有機會得到最終的勝利，只是，這樣的勝利，有任何國家真的想要複製嗎？（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）