桃園市長提名風波，資深媒體人黃暐瀚為國民黨主席朱立倫緩頰，認為朱立倫就像《葉問2》中的洪金寶，看起來是壞人，但若細看才會發現他有很多責任要扛。

這個比喻很傳神，也符合事實，朱立倫身為黨主席，肩負著太多的壓力，他想要面面俱到，也難免N面不是人。朱立倫是洪金寶，那羅智強就是甄子丹，兩人在電影中是聯手對抗外敵，朱主席何不同樣地，把羅智強當作助力？

公堂之上假設一下，如果沒有羅智強，那朱立倫就只能提名「地方人士」力挺的呂玉玲，現在朱主席有理由徵召民調最高的魯明哲，難道不是羅智強「卡到現在」的作用？當然，劇情走到現在，如果直接徵召魯明哲，那麼「作掉羅智強」的後座力會完全衝著他來；魯明哲不見得願意，願意也不見得能勝選。

解套的方法，就是洪金寶給甄子丹一個圓桌比武的機會－－初選民調。民調出來魯哲明贏，羅智強也會支持，不但全黨團結，現在的所有風波都會轉化成魯明哲的聲勢。

但萬一，我是說萬一，得不到「地方人士」支持，走不進「地方人士」大門的羅智強居然民調勝出，這只能說羅智強的確合桃園人的胃口。那麼提名一位不靠地方就民調最強的羅智強，到底對國民黨那裡不利呢？

別忘了，桃園市議長邱奕勝曾說「等黨中央確定人選之後，大家再全力相挺，沒有針對羅智強，也沒有什麼『圍強計畫』。」國民黨根本無需擔心，羅智強若得到提名，會得不到地方的支持。

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