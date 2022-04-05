兩則訊息讓我淚漣漣。

從2月17日開學日，學校便宣佈2+12開始，到現在已經歷過不斷的突發狀況，其中四「封」三「解」反反覆覆，不論體力、耐力、心緒都已達極限，然而上海疫情還在延燒，中央統一接管指揮後，家住航道附近的我們，夜裡不斷聽見運輸機飛過，運抵上海補給物資與藥品、外地的醫護人員。熬夜沒睡好，隔天又接晴天霹靂。樓道裡有「羊」，居委會宣佈全棟樓封鎖14天，所有人足不出戶。My God，重新起算，又來個＋14！

一早上全棟樓群內彼此猜測哪一戶核酸異常。於是，我做了一張表格，簡單標注起，哪些做了核酸、哪些抗原陰性、哪些人沒做或沒有提交截屏的表格，明眼人能一目瞭然。由於今天又要展開全樓核酸，群裡針對我們屬於高危樓，是否下樓核酸冒著交叉感染風險，意見吵得不可開交。有些鄰居堅決不想下樓，有些鄰居還是認為核酸要集體做完。

12樓鄰居說，當她知道混采（20人採樣放在同一管）異常時，第一個擔心就是萬一兩老都有問題，家裡的狗小孩誰來照顧？這兩天，等待複查對每個人都是極大的心理煎熬，壓力山大。

等到採樣完，有問題的住戶沒下來，大致已經鎖定是哪一戶出了問題。

晚上，終於一戶人家群裡發出訊息，語帶愧歉向所有人致歉，並希望求得諒解。我眼淚瞬間掉了下來。可怕的不是病毒，而是得病之後一切的未知，以及害怕週遭鄰居與親友的歧視與疏離。鄰居們你一句我一句，安慰他，提醒他如果去方艙記得收拾好什麼行李。還說沒事，有朋友進去了閒得發慌，光打牌就贏了400塊（人民幣）！我的眼淚又掉下來，真的太不容易了，疫情當前考驗人性，疫情難，人間有情更難得！

當媽第一件事就是憂心家庭保障，後續物資如何補給？所幸有好姐妹鄰居分擔我的擔憂。當她們樓被封時，我給她遞補物資，當她知道我們樓被封了，慷慨的說她冰箱門一開都要掉下來！她家的就等於我家的。如此患難見真情的鄰居姐妹，讓人嘩啦啦眼淚直流。

上海人的這一個月都在搶物資，日常問候已變成，「搶到xxx了沒？ 核酸結果出來了沒？樓封了沒（或 樓解封了沒）？」所有的反反覆覆，起起伏伏的心情，點點滴滴盡在其中。

如此大疫，教會我們一件事，面對病毒，是眾多反覆的政策，只有同舟共濟，相互扶持、寬慰、諒解與幫助，才能戰勝這一切的艱難，突破迷障手牽手無懼地往前走。沒有人可以例外。（克萊兒/現居上海）

上海社區超市貨架上的菜被搶購一空。（作者提供）

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