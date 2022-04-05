本土單日新增確診案例5日飆破200例，且全台散發，顯然即將走向社區大爆發，此時到底要維持清零還是與病毒共存，衛福部長陳時中拋出「經濟防疫新模式」，行政院長蘇貞昌喊「新台灣模式」，民眾看了還是霧煞煞。其實說穿了，蔡政府現在的防疫政策就是「半鬆半緊，且戰且走」，在不加強管制下，冀望疫情不要太嚴重，這簡直是在賭運氣，台灣哪有這個本錢？

疫苗接種率仍然不足

在疫情突然爆發的此時，中央疫情指揮中心卻在3日宣布放寬限制，鬆綁輕症及無症狀確診個案解除隔離的條件；未來接種3劑疫苗者若確診，還可能縮短健康管理天數，甚至不予匡列，意思是打滿3劑就不管了。這麼豪邁的放手，既和現行疫情趨勢矛盾，也和一直以來的防疫政策矛盾，民眾看不懂指揮中心的防疫邏輯，對未來更是茫然無措。

陳時中對當前防疫戰略方針的解釋是：「趨近正常生活的積極防疫」。但這話不通，要正常生活就無法積極防疫，要積極防疫就無法正常生活，所謂的「趨近」到底有多趨近，指揮中心語焉不詳。其實這是因為蔡政府很想鬆綁防疫，好活絡經濟討好選民，讓陳時中帶著輝煌戰果參選。但天有不測風雲，疫情大爆發打壞了民進黨的布局，原本要放寬的腳步被迫得改變，但蔡政府卻心存抗拒，以致於整個防疫政策飄搖猶豫。

感染Omicron症狀輕，國內99.73%都是輕症或無症狀，至今只有5例中重度患者，多是年老體弱的長者，其中1死亡，還有一位20多歲的年輕人，但也只是中度。很多人因此將之類比為流感，認為再繼續用大量資源進行清零，不僅無法成功，還會拖垮疫調醫療體系。話是沒錯，美、加、泰、星等國打滿疫苗入境都不必隔離，韓國即使每天高達數十萬人確診，也不再匡列隔離，因為根本已無應對能量。但歐美經歷多波疫情，加上疫苗施打率高，人民幾乎都有抗體，民意也強烈抗拒管制，政府放手是不得不然。

台灣狀況並不相同，最大問題是疫苗接種率不足，第1、2劑在8成上下，且接種過了半年多，抗體已減退。第3劑只打了人口半數，12至17歲才剛開放接種，75歲以上長者接種率最低，偏偏長者的重症和死亡率皆高。一旦疫情爆發嚴重，必然出現重症與死亡，屆時台灣民眾心理上必定大受衝擊，開始怪罪指揮中心平常守得很緊，卻在風雨來襲時撤下防衛網。果若如此，陳時中將光環失色，蔡政府的防疫神話也會一夕破功。

勿流失防疫黃金時機

既然人民的抗體保護力不足，要壓制大爆發的曲線，政府就必須盡快採取防堵措施。第一是大量篩檢加匡列隔離，找出並截斷傳染鏈。基隆做美其名為「全民防疫愛心篩檢」的普篩，新北市開設篩檢站，其他縣市也應該跟進。其實民眾自行購買家用快篩也很方便，可以更主動自我偵測，以強化篩檢效率。

第二，暫停大型活動，必要時停止餐廳內用，務必在1個月內把確診數壓下來。蔡政府急著解封，但在第3劑接種達到7成前，台灣社區對病毒的防護力仍然不足，必須靠著盡量減少人際接觸來阻斷傳播。大陸深圳用1周的封城加普篩，成功實現了動態清零及生產復工，顯見短期封城確實能有效切斷病毒散播，不妨參考一二。

第三，採取更積極的措施拉高疫苗接種率，長者的接種率必須再提高，12至17歲的接種也必須加快。台灣正處於一場抗體與病毒的賽跑中，在整體免疫力沒追上來前，必須想盡辦法壓制病毒。萬一案例大增，應讓輕症或無症狀者可以在家中隔離，以保留醫療資源。如果有長者堅持不打疫苗，至少應謝絕社交活動，否則真的只能後果自負了。

防疫本來就是且戰且走，因為變數太多。蔡政府的問題是，在擋不住疫情時拿不出一個政策調整路線圖，也不敢明確告知民眾疫情可能變壞的狀況，又沒有勇氣和擔當去升級防疫管制。過去大內宣營造的防疫神話，如今成了讓蔡政府左右躊躇的束縛，但防疫攸關全民健康，蔡政府不能再坐視防疫黃金時機流失了。