清明連假，疫情爆發，5日本土新增確診病例已迅速擴增為216例，中央疫情指揮中心指揮官陳時中稱「高峰尚未到來」，連假過後至少要觀察7到10天，才能確定疫情會發展到什麼程度。

疫情急遽增溫已引發各界關心是否會衝擊醫療量能，新北市長侯友宜建議，輕症者及家戶的密切接觸者能以家庭為單位，進行在宅照護，除了減輕醫療院所的病床需求，也免得輕症就搞得家庭分崩離析。

不過，陳時中強調，在每天有超過1500人確診時，才會啟動輕症或無症狀者在家隔離治療的模式。他說，根據最新的醫療量能統計，醫院病床、檢疫所、防疫旅館的床數合計有1萬出頭，若以住院10天來算，平均每天要超過1000人確診，量能才會超過，所以他認為目前還不必採行輕症在家隔離治療。

但醫療量能不是只看病床數夠不夠用，還要考慮包括醫療人員工作量等其他因素，為什麼要把一切都繃到最緊才改變防疫措施呢？

其次，行政院長蘇貞昌表示台灣要採行經濟與防疫並重的「新台灣模式」，盡可能讓民眾維持正常生活，陳時中也說未來疫調、個案追蹤都會簡化。既然如此，指揮中心為何一定要等單日確診案例出現1500例的驚人數字後才啟動輕症在家隔離的防疫模式？如果要簡化防疫流程，豈不是應及早採取居家隔離，如此才能盡量讓民眾維持正常生活吧！

不知陳時中是不是又犯了「就是不肯聽別人意見」的老毛病，才會那麼堅持。因為「輕症就在家隔離」是在野黨市長建議的，所以陳時中就偏偏不要！情況一如之前普篩等措施一般，只要不是指揮中心率先提出的點子，陳時中就死活不肯做。

奉勸陳時中，防疫不分顏色， 該當機立斷時就不要再做太多政治考量了！