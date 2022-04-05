美國研究機構從去年5月至今年3月間，針對大陸是否會攻打台灣、俄烏戰爭是否會影響大陸對台考量，以及一旦大陸攻台，美國如何回應等3點，3度調查美國學術機構約800名國際關係學者的看法，結果7成受訪者認為大陸不會攻台；一旦此事真的發生，更有逾9成贊同制裁大陸，8成支持擴大軍援台灣。但是，贊同直接向共軍展開軍事行動者，則只有8%至18%。

選擇性認知操控民意

兩岸若發生戰爭，美國菁英支持制裁與軍援台灣的比率高達8至9成，但實際上支持美軍對大陸直接發動軍事行動者，最低只有8%，比率的懸殊，可見美國人已經不像以往的勇敢與具有正義性。

韓戰時美國派兵進入朝鮮半島幫忙南韓擊退北韓的攻擊；越戰時美軍也是前仆後繼的送往越南戰場，但是兩次的經驗，美軍傷亡慘重，尤其是越戰更是無功而返，現在再讓美軍上戰場，美國人第一個就反對。

只是，台灣媒體看到這項民調數字時，重視的是8成支持擴大軍援台灣那部分，反而忽視那些只有8%支持美軍對大陸開戰的意見，這種選擇性的認知，其實正是扭曲民意導向，讓台灣人誤認美國人願意為台而戰的操控之作。

還好，台灣人民也並不糊塗，俄烏戰爭發生以後，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會於今年3月進行的一份民調，結果顯示：一、46.9%不認為美國真心支持台灣；36.7%認為會。二、47.3%不認為台海戰爭美國會出兵；42.7%認為會。三、56.2%不認為台灣能獨立抗中；34.7%認為能。四、70.2%願意為保台而戰；20.8%不願意。

另外，台灣民意基金會3月下旬所發布的民調，也顯示若大陸攻台，僅35%相信美軍會協防台灣，56%不信，相比去年底調查轉趨悲觀；不過，43%相信日本自衛隊會參戰，49%不信，相信日本參戰者高於美國，讓基金會董事長游盈隆直呼「諷刺」。

兩份民調相比，相信美國會協防台灣的比率，都低於不協防的看法，其中尤以認為美國只會軍援台灣的高達7成，認為會派兵介入台海戰事者，只有2成而已，所以，俄烏戰爭確實改變了人們對於美軍對外行動的認知。

抗中保台支持度下降

但是，台灣媒體還是以「中共若動武，8成美國學者挺擴大軍援台灣」為題，這種類似傳播理論中選擇性認知的操作手法，就是企圖把台灣人民對美軍的行動，拉回會幫台灣打仗的「選擇性記憶」，維持抗中、仇中的熱度。

台灣人民在俄烏戰爭的影響下，對於「抗中保台」的支持度已經下降回到16%的原點，支持「和平往來」的比率更往70%上升，這也許是民進黨政府最不願意見到的數字。畢竟，民進黨的政權來自「抗中保台」，為了維持政權的「正當性」，所以保持「抗中」的熱度，變成是民進黨不得不為的無奈。

不管美軍在戰時是否支援台灣，兩岸只要一開戰，不管是誰，都不會有好果子吃，從烏克蘭戰場上的街頭遺屍與亂葬崗的出現，當俄軍苦無戰功，可能就找平民洩恨殺紅眼。雖然各國要追究俄軍的「戰爭罪行」，但誰能返還烏克蘭無辜受害人民的正義？

俄烏戰爭都已經如此不堪，兩岸若因為訊息不斷的被扭曲，導致最後必須一戰，到時「可憐無定河邊骨」，那些操弄民調數字的媒體，以及為牟取政治利益的政客，會為這些受難人民流一滴淚嗎？

尤其是兩岸只要一戰，就會為兩岸埋下更深的仇恨，變成世代無解的難題，228事件經過70幾年還被民進黨一再消費，如果兩岸爆發衝突，引發更多兩岸人民受難，那即使兩岸統一或獨立，這個仇恨不會就此煙消雲散，反而會一直留在人民的記憶中。

歷史的災難不會重演，但會以極其相似的方式重現，這是美國作家馬克吐溫的警語。喜歡扭曲數字的媒體與操弄政治的政客，是否也能在俄烏戰爭中受到警示？