台北市議員羅智強求戰桃園市長，原本要在2日宣布參選，但在國民黨主席朱立倫的嚴拒下打住。據台北市議員徐巧芯爆料的「朱羅記」，朱去電羅溝通時，連「我就是要跟你魚死網破！」和「不管你民調再強，我都不會提名你！」這樣的話，都不顧身分說出了口，想必朱主席決意不辦初選，也早已乾綱獨斷而不容妥協。

羅智強即使公開宣布參選，並不表示他就會成為國民黨的候選人。國民黨原有一套提名候選人的機制，一般來說就是以舉辦「黨內初選」為原則。同時，即使黨主席想在黨內提名階段就先在檯面下勸退有意參選者，也僅適合用曉以大局和大義的「軟勢力」。

然而，羅智強未在預告時間內宣布參選，爆出是因黨主席在電話中對他講了些「狠話」，且內容還赤裸裸地表現出「至尊權威」的地位，此情形遭揭露後，對於黨主席的領導能力、氣度和威信，乃至於黨機器運轉所能發揮的能量，都讓支持者腦中盤旋著無數個問號與驚嘆號。

朱主席面對媒體聯訪關於「朱羅記」的回應，表示他也會信守承諾，不放話、不回應及「我們共同團結國民黨，以年底勝選為最高目標」等。儘管「不放話」和「不回應」可經檢驗，但「信守承諾」是指什麼承諾？可能和「團結」和「勝選」一般，都只是陳腔濫調而已。畢竟，涵括在「勝選方程式」內的提名策略到底是什麼？國民黨負責提名作業的組發會恐怕還沒有建構好「公式」。

不僅如此，建立以辦理黨內「初選」為原則的提名候選人機制，目的原是要以公開與公正的制度，在黨內同志競相有志於參選時，可減少黨內有權提名者的乾綱獨斷，導致提名後黨內各勢力間發生齟齬，甚至嚴重影響黨內團結。因此，國民黨此次縣市長提名不辦理初選，本身就是破壞團結的潛在因素。

如果國民黨辦理了黨內初選，固然仍可能發生「在桃園被圍毆的小強」，但黨主席至少還能站在初選制度的立場，營建公正與乾淨的公平競爭環境，並藉此制度來維繫黨的團結。尤其令人充滿驚嘆號的是，國民黨目前有2位專任副秘書長，而羅智強則是另外4位「掛名」副秘書長之一。現今黨高層對提名作業發生了嚴重衝突，也意味分封再多的「黨官」，既未必能促進團結，還凸顯了徒有名器而難有功能。

民進黨屏東縣長提名初選民調6日將展開，由於初選獲勝即幾乎等於贏得縣長，所以參選人也不乏有爭取跨黨派支持的作為。儘管此舉受到對手的抨擊，但初選民調的方式只要納入了他們建構的勝選方程式，失敗者就應會在此事先認同的制度下輸得較為服氣，而不至於影響到團結的根基。

反觀國民黨的提名作業排拒初選機制，就算桃園市未來提出的候選人比羅智強更有贏面，但若黨主席真的說過「不管你民調再強，我都不會提名你！」這句反民主的話，就足以讓日漸衰頹的國民黨，再彷如被帶回到了「侏儸紀」。（作者為民主文教基金會董事長）