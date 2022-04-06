據說現在大陸社會(至少我處的北京社會)開始流行一句話，寒冬要來了、經濟停滯了、消費降級了、吃味千拉麵的改吃康師傅紅燒牛肉麵了......我對經濟是狗屁不懂，但是目前我看下來，北京的這批人民，你們可還拉倒吧！

講起蕭條，現在飽受通貨膨脹人民大出逃的委內瑞拉是挺有經驗，在上個世紀飢寒交迫的大陸老人家有經驗，但是你們這批剛入社會的大陸小年輕，絕對沒有我們台灣年輕人有經驗。小時候大陸小朋友至少都聽過這麼幾句話「祖國一定強、一定強、祖國一定強。」

而我們台灣小朋友可是很有自覺的，打從10歲開始我們就會自嘲，「你只要出國，跟人家講來自台灣，對方一定會跟你說，喲，泰國喲，榴蓮好吃喔。」

每個傻逼都有差不多的特質，而每個在北京上海混日子的台灣人也都有極其相似的成分──窮，作，小清新。那天聽朋友們說，上海現在有些餐飲店的工讀生竟然有台灣人，深圳喜茶也有台灣工讀生，我想起我曾經在北京某家烤肉店碰到一個台灣小哥服務員，我興奮地抓著他的手，小哥，你是台灣人吧？我也是喔！我們可以互加微信？

他囁嚅著點頭，然後跟我強調，「店長是認識的人，我來這裡幫忙的。」我才猛一想到，也是，我當時第一個想法就是「啊，台灣人在北京當服務員啊？」他本人是不是也在糾結這種問題？不過話說回來，台灣人在新加坡做服務業的多的是，在北京做又怎地？

我們可是去哪裡都行的國際型人才呢，現在可是全球化的時代──大陸朋友們，如果哪一天，這種話成為大陸青年的流行語，那麼所謂寒冬，才可以說是真正來了。

要展望未來，我們可以先短暫回顧一下歷史，為了怕講太多又被刪文，我們就淺顯地陳述吧：2012年的時候，我和大陸朋友聊起台灣與大陸，我們分別列舉出兩岸可以「打敗對方」的三大武器，我說，「我們台灣啊，小吃，台妹，康熙。」

朋友說，「我們大陸啊，經濟，中國夢，神州九號。」

2013年的時候我想了一下，「小吃，康熙，反核遊行。」

朋友說，「經濟，中國夢，神州十號。」

2014年的時候我有點氣虛，「小吃，台妹，上街抗議。」

「經濟，中國夢，陸客赴台。」他淡定。

2015年的時候我氣急敗壞。「那個......小吃，台灣，選舉投票。」

朋有氣定神閒，「國際實力，經濟保七，何以笙簫默。」(2015年年底《何以笙簫默》據說擄獲台灣大學生的心。)

2016年以後我們不再玩這種無聊遊戲，幸好，不然我已經掰不出來了。如果是2018年，「我們台灣」有台妹、選舉投票、手搖飲料店，而「你們大陸」有延禧宮略、軍事實力、可以和川普講電話，怎麼看情勢對我們台灣都挺不利的。

不料，大陸網民們對台灣人的情感從同胞、到「現實的呆灣」，如今倒有點惺惺相惜。

或許是微信公眾號上鋪天蓋地的金融業寒冬(這也部分是事實)，時不時就可以看到小讀者們留言表示「現在日子也不好過了。」

你們是不是誤會什麼了？這種話你們過十年後再喊還來得及呢！

我們公司新進的年輕人起薪比我2014年當時碩士畢業還高，那幫小青年成天就拿著手機淘啊淘，時不時托個腮幫子在公司小板凳上歎氣「唉，今年好像景氣不好喔？」我在他們身上根本沒有見到優秀的經濟停滯青年該有的樣貌。

優秀的停滯青年，是以下模樣：

這時候能找到個六七千的工作不錯了啦，八百塊的高跟鞋？啊，好貴喔，誰買啊？男生也賺的不多啊，為什麼出去一定要男生出錢？為什麼要買房，父母不就有房了嗎？完全沒有結婚生子的慾望，貓咪不好玩嗎？

自動忽略一切關於經濟的新聞(還可能比現在爛嗎)、自動忽略國際新聞(關我屁事)、看到一篇文章「展望明年，有哪些企業營利」會先嗤之以鼻(企業賺錢最好會給員工多一毛錢)。有時候會覺得自己也挺幸福的，拿個六千仍可以時不時吃火鍋，有時候會很怕自己六十歲後政府還有沒有退休金可以發。

父母基本不太催婚了，畢竟.....兒啊，你們太辛苦了。

怯懦地走進上司的辦公室，一臉糾結，那個......我去年挺努力的，所以，嗯...就是......結果上司豪氣地打斷你，「別說了，我懂，但是你看現在這個景氣」。加薪不成，你走出上司辦公室，也不覺得意外或多難過，不是挺正常的嗎？

以上，如果成為往後大陸青年一代的常態，那可真該緊張了，但是目前，很抱歉，正在跟父母借錢買房討媳婦、正在北京死命搖號的你，並不是稱職的停滯青年。

雖然各行各業有悲觀也有樂觀，但是我看見的是，多數人還是傾向去相信「努力工作就有回報」，多數人還是傾向去想像「共享單車或許死了，但明天會有更多有趣的新東西出現」。

大家還有一些期盼。

最後，我做個結尾。

就算台灣經濟停滯了二十年，就算台灣人被政客玩弄了二十年，台灣許多人，也仍然相信台灣不會甘心就這樣走下去，確實也在發揮力量讓台灣產生一點點政治轉變，殺得台灣那些政客措手不及。

而大陸這一代與我同齡的青年，比我們幸運。你們體會過2008年時北京奧運的舉國驕傲，體會過從三流窮國走到大經濟體，直到現在的北京，仍能感受到時代車輪滾滾，我們每個人都在被追著跑。

這種感覺，是許多台灣人願意待在這裡的最關鍵因素，這種感覺，確實又累又好。

我們這些基層人民，很多時候都會心痛，很多時候會覺得無能為力，但是也只能一廂情願地相信陣痛會過去──但是，世界這麼大，人民最終會找到方法去面對。政客能遮掩一時，遮掩不過時代變遷。

期望越來越多人願意參與社會熱點的討論，越來越多人關注不公不義。這不是挑戰權威，這是攸關進步與生存。

最後，相信我，你們都還不是稱職的「停滯青年」，往後五年繼續努力吧。（郭雪筠/台北女孩）

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