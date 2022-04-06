我曾經為李煥做了一個很長的錄影訪問。

李煥之子李慶華在大學低我一屆，後來陸續有交往，算熟識。

李慶華就安排我在仁愛路的吉米餐廳與其父見面，談好了訪問事。然後就在劍潭的青年活動中心談話多次，談得甚深。

我在民國98年3月因言獲罪後不久，大概是年底吧，被邀去中山大學參加了一次李煥的紀念會，我在西子灣邊住了2天，看到壽山頂上那個白房，張學良在民國38年住的地方，還有海邊的一棟蔣介石的居所，我走到海提頂端，去看大船進港。

在當時那個對我肅殺的氣氛下，我在中山大學的校園內，摸那些堅固的校舍石牆，心想這就是李煥當年的澆注的心血，我拍打著牆繞行良久。

我好好看了那座蔣介石陪侍孫中山的銅像，想著李煥的精神理想已危，悵然。

我大概是去該校之前，寫了〈煥然中山〉一文，把中山大學的校歌放在文章各段落中。

李煥跟我講的故事中，我記著的有他說他在救國團的時候，有天蔣經國很高興，李說從來沒見過蔣那麼高興。蔣說孝文大兒子要結婚了，對像是徐錫麟的孫女徐乃錦。

李知道他對這個大兒子能夠安定下來，非常欣慰，那知後來孝文仍因血糖昏迷，後半生失智。

另外李還談了他與郭衣洞（柏楊）的關係，郭離開救國團以後，找他安排一些事情，李抱著剛生的女兒慶安。在巷子裡聽郭抱怨。

又有一次，他在救國團的時候，去劍潭的安全局開會，一路想著失神，竟走進了鐵路平交道而不知，可能那時候火車也慢，在他身後停下，罵他說，你不要活啦？

還有他在中山大學辦校的時候，住在高雄港口旁邊，他帶來的同事程抱南，早起看到大船迎面撞進來，嚇得竟從床上翻下來。

像李煥這種愛國的人，看著蔣經國去世後，那個台獨反中漸起的局面，對我沉重的說，在鄧小平上台以後，先是見了楊力宇，談與國民黨和解，進行國家統一的構想。後來又與美國華裔教授冷紹荃、翟文伯再談，請他們傳話國府方面，只要一個中國，其他都好談的立場，也就是劃出一些地方，由國民黨的治理都可以。

翟、冷聞言很高興，那時不能直接飛來台灣省，兩人返美後，乃立刻飛來本省，見了李煥。李煥就面告了蔣經國鄧小平之議。過了兩天，蔣經國告訴李煥，時機還不成熟，此議乃緩，冷、翟失望而返。

大概是一年後蔣又逝，國共和解，走向統一的機會就此斷送。李煥對此很感慨，認為蔣經國沒有把握這個歷史機會，是一大失策。

民國98年的這篇以李煥第一人稱所寫的文章如下：

〈煥然中山〉

我為中山大學的考慮，真的是日夜廢心的來研究，辦一個怎麼樣的大學。（中山校歌：中華文化 源遠流長 吾校矗立 蔚為國光）

我出生6歲以後，念小學念中學，都是在一種革命激盪的環境中成長。

九一八的時候，當時我得傷寒、發高燒，腦筋都糊塗了，但是，作夢都會想到東北去抗日，反對日本帝國主義。

民國8年，胡適先生領導新文化運動，提倡民主與科學，在當時產生很大的影響。我先念私塾，小學是從五年級開始念的；到了高中，就有老師介紹我看三民主義。（國父手創 遺澤餘芳 三民主義 儀行四方）

我本來是決定學醫，我考大學就是民國26年，正是七七事變以後，這些大學都搬家，不發榜。後來警官學校招考，我考取了就在南京入學。之後北京醫學院放榜，我也考取了，打算要去念，但是警官學校說：你不能把我當旅館，就不讓我走。後來畢業，我就分發到重慶警察局，我又當軍法官，就辦胡蝶告楊惠敏侵占案，我就跟軍法處長講：我們不能辦，這不是軍法範圍；他說你不要得罪總司令，總司令要辦啊，我就辭職。辭職後就考復旦大學，靠教育部得輔導金，過得非常辛苦，每天早上稀飯要去搶的，去遲了就沒有了。每一個人買一瓶復旦醬油，就用醬油來拌飯。

當時蔣經國在全國聲譽是非常之好，所以就請蔣經國擔任三民主義青年團中央幹部學校教育長。人生有一種機緣，這也是很奇怪的。考試那一天我6點鐘就起床了，就趕到考場去考試，它是8點鐘開始考試，我到的時候已8點20分，所以警衛就不讓我進入考場。有一個監考員，我後來知道他叫徐炳南，他就進去同主考先生商量，商量的結果，特別通融讓你進去考試。報到的時候，到了學校門口，學校門口有一個很大的招牌，上面寫了兩句話：「想做官的勿進來，想發財的請出去」。學校裡面主要3個口號：「清清白白做人，實實在在做事，一心一意革命」。這就是蔣經國提出來的口號。

【未完待續】