前一波科技典範，台灣掌握了電子資訊技術帶來的機會，建立了以半導體為核心的電子零組件產業鏈。剛好後來幾波科技應用的發展，如網際網路、智慧手機，以至於各面向的智慧化，電子零組件都是關鍵投入，讓台灣經濟得以持續成長發展。只是，邁入數位經濟時代，除電子零組件，資料及軟體將成為新的關鍵投入，台灣各垂直產業如何整合發展軟體，發展出掌握累積、應用資料的能耐，以創造價值，將會是相當關鍵的議題。

在數位經濟時代，「資料（data）」已經成為新的關鍵投入，而「軟體（或演算法）」則如同工業時代的機器設備般地重要。

工業時代，例如對於3G無線通訊技術的創新，大約就是投入研發計畫，開發出技術，然後經過產製，將產品推進市場；為了協助業者有能力推出3G相關的產品，政府可藉著補助業者進行技術研發，業者藉著研發建立產製能量及持續改善，即有能力推出產品進入市場，站穩國際市場。

邁入以資料及軟體發展為核心的數位經濟時代，固然透過研發投入，產出特定技術創新依然重要，但已不完全合用。借鏡美國科技巨頭GAFA（Google, Apple, Facebook及Amazon）的成功經驗，它們是都從為顧客創造價值出發，建立可自動累積資料數量的「服務機制（通常是軟體）」，然後再以所掌握資料，進行價值創造，建立穩定的營收模式。亦即，在數位經濟時代，除需要持續投入技術研發外，還得從創造顧客角度出發，讓軟體發展與營運模式創新共同並進，才有機會有效地利用資料創造附加價值，提升生產力。

只是，台灣有超過150萬家的業者，政策該如何擘畫與推進呢？從整體發展來看，當然期待有更多的業者能應用數位科技，藉著資料與軟體進行創新。只是，要鼓勵或引導如此多的業者應用數位科技，應用資料與軟體進行創新，如果都透過政府的「補助」，那麼得耗費多少公共經費，才能讓業者應用數位科技進行創新呢？而且，還不清楚業者應用政府補助後，有多少業者真正利用資料與軟體進行創新，或者只是將補助用來支付原本的軟體租金而已。

另一方面，正當數位經濟時代亟需以資料及軟體為關鍵投入時，台灣眾多垂直業者的數位轉型，其實正好提供了國內既有資訊服務業、新創及專業人才練兵與擴大發展的機會。簡單地看，如果能引導國內各垂直產業業者都能從為了營運改善的角度，主動尋求國內資服業者的服務，並且促進這構想所形成的生態系能有效前進，將能同步提升國內各垂直產業與資服業的競爭力。

在現實中，各垂直產業如何應用數位科技進行營運改善，作法都不大相同，再加上市場上有許多不同的說法與作法，各個業主非常需要客觀的自我評估、標竿個案的參考及階段性地投入規劃評估；再者，資服業者一般多順著各自能力優勢開發與推銷自己的產品服務，雖然有些業者也會提供客戶顧問與評估服務，但多半也是為了推銷自己的產品服務。亦即，各垂直業者的需求與期待與資服業者所提供的產品服務之間，存在著相當大的資訊落差：各垂直業者即便想要推動數位轉型，也要耗費相當大的心力蒐集資訊，冒著相當大的失敗風險進行數位轉型投入。

從前述垂直業者與資服業者所形成的生態系來看，兩個群體間所存在的資訊落差，應該就是提供政策工具予以介入的切入點。這樣的切入點，相對於過往單純單點地補助研發投入，正好呈現出政府須借重「資訊平台」進行「政策創新」的機會。

綜合以上的討論，可以發現：如果要協助台灣超過150萬家的業者中，有大多數的業者成功跨進數位經濟時代，政府推動的數位轉型政策方向與作法，重心不應只在於補助各業者應用數位工具，而應聚焦在建立相應平台機制與標準，並發揮資訊平台協助供需精準對焦，以化解生態系中的資訊落差。

準此，建議首先應大量製作與廣泛地推廣各個垂直領域國內外成功個案，以提升各垂直產業數位轉型的認知，提高業者們數位轉型認知與需求。第二，建置客觀公正的數位轉型成熟度量表，提供各業者類似健檢般的自評，透過同類業者的比較，刺激數位投入落後業者數位轉型的急迫感；同時，提供相應的改善指引，及可導入的服務解決方案與個案借鏡，以降低業者進行數位轉型投入方案具體評估的難度。第三，藉著持續累積垂直業者自評結果的整合分析，將可以有機會呈現出台灣各個垂直業者數位轉型弱點與需求，這樣的分析成果資訊，也正好就是各垂直業者轉型需求，可作為台灣資服業者發展與投入發展重點。當然，如期待這項政策創新真正發揮效果，也需要建立滾動檢討的機制，促成生態系真正有效的自主演進與成長。