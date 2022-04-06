台北市議員羅智強昨（5）日深夜發出聲明，辭去國民黨副祕書長，並宣布投入國民黨桃園市長參選提名。這說明國民黨主席朱立倫3小時電話勸退無功、前一天「不放話、不回應」……還是搞不定羅智強！

朱立倫搞不定羅智強有幾個黨內代溝的深層問題，首先，國民黨下野後，羅智強卸下馬總統發言人光環，從基層的社群臉書「野台」重新出發，在街頭開講、夜宿凱道、行腳台灣，如今成為最具行動力、戰鬥藍的指標，也是民進黨的頭號公敵。其次，他是現任黨副秘書長、前任黨革命實踐研究院長，對於黨內年輕世代同志具有標竿作用，羅智強早早宣布不連任台北市議員，現在辭黨副秘書長，可見其並非安於舒適圈、戀棧權位之流。最後，羅智強信念與意志力俱強，朱立倫需拿出政治智慧，避免「圍強」事件親痛仇快。

朱主席上任後屢爆重大爭議，從四大公投一連串的敗戰開始，嘴巴說要負全責，實則一推二五六；繼之迫不及待召回停權、開除黨籍者，卯力推動同舟計畫，並賦予選舉提名重任，中常委選舉賄選疑慮，被輿論叮得滿頭包。這次「圍強」風波，朱立倫處理得如此狼狽，已浮現領導危機。

桃園市是六都中藍綠板塊最膠著的直轄市，在鄭文燦高人氣的加持下，六席區域立委的選情藍綠輸贏5%以內者，2016年6席中佔5席、2020年6席中佔4席，如此膠著比例之高是六都之最，甚至勝負就在幾百票之微。即使是鄭文燦本身的市長選情，2016得票率以51%險勝，執政期間透過行政資源收編地方派系、水利會，到了2018得票率也不過53.46%，藍綠膠著程度可見一斑。

國民黨2022九合一選舉，相對來說形勢比民進黨好，基隆謝國樑、台北市蔣萬安、新北市侯友宜、台中市盧秀燕，竹、苗、南投向來也都是國民黨鐵板一塊，國民黨北台灣選情民調持續領先，反倒是民進黨舉棋不定，連鄭文燦卸任要由誰接棒也面臨難產。按常理說，民進黨落居下風，國民黨提名初選根本不需要搞到「魚死網破」的地步，黨中央提名辦法只要符合公平、公正、透明原則，遊戲規則清楚，何愁之有？

羅智強聲明中不也強調，會尊重國民黨中央最後的提名結果，不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。更說自己不會脫黨參選。說白了，羅智強參選是求個公平機會。

協調是為了避免分裂，沒想到反而引火上身，過去批評國民黨宮廷鬥爭是大內高手，現在草根「野台」罵街竟全然草莽走味了。朱立倫顯然不是協調高手，何不規規矩矩辦個民調，搞成這破局，其領導統御堪憂啊！

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