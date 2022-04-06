中央社報導，拜登政府第三度軍售台灣，將總值9500萬美元（約合新台幣27億2361萬元）的愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助。消息傳來，總統府喜不自勝，行禮如儀，表達誠摯感謝。

民進黨完全執政以來，台灣已成美國軍售的最大客戶，加上最新的這筆軍售，7年軍購總額已超過3300億。由於民進黨荒謬錯亂的各項建設計畫和瘋狂軍購的嗜戰政策，國家負債已高達6兆，平均每位國人負債24.8萬元。如今，俄烏惡戰，美國鼓譟，想必會藉俄烏戰事說事，挑逗大陸武統，藉詞施壓台灣，增加兵員與軍購，抵禦美台政客幻想中的武統。只是，國庫空虛，疫情嚴峻，不知軍售預算從何而出?

國家有難，愛國有道。疫情嚴峻，疫苗缺缺時，鴻海、台積電與慈濟功德會出資購入疫苗，轉贈當局。見賢思齊焉，這回，聯電創辦人曹興誠或可搶在張忠謀、郭台銘之前，認購這批9500萬美金的軍購，轉贈國軍，順便示範一下新加坡人如何愛台?

也是全球百大收藏家的曹興誠入籍新加坡後，2017年參與蘇富比秋拍，釋出包括「北宋汝窯天青釉洗」在內的30件藏品，獲利20億入袋。曹興誠的藏品，大多來自他視為敵國的中國，曹先生若以競拍所得，認購愛國者飛彈系統，「取之於中，用於抗中」，更顯「愛國」意識，誰曰不宜?新加坡人士如此愛台，豈不更能激勵台人愛台之心?

20億藏品，價值恆久遠，持續增值。20億飛彈，一經啟動，轉瞬報廢，價值歸零。想想，和平終究比戰爭更有價值!

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