殘念一詞源自日語，可解釋為：可惜、遺憾，甚至於「不甘心」!

核四工程應該是台灣工程界上，最坎坷、最受爭議的工程！它從民國65年5月，台電公司首度陳報核四興建計劃。截至民國110年12月18日，進行全國性的公投，近乎半世紀！

在這近半世紀的過程中，台電公司及參與的顧問公司們，克服了許多工程上的困難。然而，對核四工程阻擾最大的，竟然都不是「工程問題」而是「政治問題」！對這個工程，意見最多，影響最大的也都不是專業的核能工程師，反而是未曾去過核四廠的「政治人」！歷經抗議、停建、復建、封存、公投等等！核能四廠，雖一號機已經幾乎完成，二號機也近乎完成百分之八十左右！如今，它仍靜靜的躺在台灣的東北角。多少人的參與，多少人的汗水及新台幤3000億的資産，就是不能動？真是殘念！

譲我們來聽聽實際參與過核四廠，施工、測試的現場工作人員，他們怎麼想：

（二位參舆核四工程近20年的基層幹部，他們的心聲）

其一：

「回想核四計畫，才發現我們曾經離成功那麼近，然後在人為的干擾下功虧一簣。兩個政府，一個軟弱、一個蠻橫，該堅持的沒有堅持，該調整修正的又不肯修正，活該倒楣的都是基層員工，多少人的青春歲月就葬送在這些人愚蠢的決定中。心中很不滿，但人在屋簷下，低頭是必然的結果。多少人默不出聲不是同意當朝的作法，只是為了那一份生計，也沒如廠長您的正義感，只能袖手冷眼旁觀一切的發生。

想起當年在出發前往美國受訓時，不敢說有多大的崇高理想，至少我們都抱著一個理念，要把核四蓋得比現有電廠好，不要讓後人埋怨當初建廠的人是怎麼蓋的。我們參與施工、測試，成天泡在工地中，穿著雨衣雨鞋在濕冷的東北角，日復一日，腦中想的只是未來我們要如何運轉維護這個電廠，從沒想過計劃會有終止的一天。

現在每天看著冷冷清清的廠房，腦中常常會浮出好多好多的面孔，都是曾一起工作、打拼的弟兄，到處都是工作的回憶，曾在這做過甚麼又曾在哪做過甚麼，多少的疑難雜症最後讓我們一一克服。但最終還是敵不過這群人，努力付諸流水，也只盼未來的歷史能還我們一個公道。」

其二：

「龍門(核四)的夕陽，苦守了近二十年，看著他、她、它落下。

有人補助核四經費及開放外勞，要求我們全力趕工，但她當了現任總統後要廢核四。當權的馬總統說核四施工是國家既定能源政策一定要繼續，但他任內封存了核四。以前的蘇院長提供資金給電廠蓋有眷屬宿舍，現在當了院長卻不讓核四啟封。朱前市長反對核電廠運轉及核廢料處置，但為了選總統，又贊成續建核四。

細數核四建廠，帶領100多位同仁，如期如質完成十多億工程的管路安裝及沖洗，反應器廠房洩漏試驗，燃料吊車測試，爐內泵（RIP）測試，反應爐高壓泵（HPCF）更換，全廠重件吊掛及吊車維護…等。

為核四打國內官司，贏了二千多萬、GE求償案也贏了，儘心儘力保住公司最大利益。

核四啊！核四啊！我用職場生涯拼命的情景，立即浮現眼前，例如：被調查局約談的苦悶心情、從黑道手中追回被扣押的肘管時的奮戰精神及被立法委員追殺時，忍讓的激動心情等，但社會回報是無情冷酷的意識鬥爭。

核四啊！就像躺在地上的可憐X女，讓萬人蹂躝，為在那裡努力奮鬥的長官及同事們叫屈。

再過二個多月，就要離開讓我期待、奮鬥、血淚及失望的核四廠，也希望能抹去努力奮鬥卻是失敗的陰影。綠能是否能取代核能，讓歷史來求証。

以上是我在退休前二個月（2019年3月）寫下的感想，好像也能印証三年後的今天狀況。」

若核四不封存，台灣會「大」停電嗎？答案是：應該不至於如此嚴重！那麼，企業界怎麼反應？

2017年8月15日的大潭電廠六部機組跳機，導致838萬用戶停電。（若核四不封存，大潭電廠對北部用電的佔比不會這麼大，應不至於大停電）。2021年5月13日及5月17日又大停電及最近2022年3月3日500多萬戶停電的事故！這麼多次，影響台灣工業及經濟發展的不預警停電。（倘若核四當年不封存？不至於南電北送的佔比如此大，那麼這種大停電的事故大概不至於會發生！）

看看，關心台灣的企業家，怎麼說。

郭台銘的神預言：

今年3月3日全台大停電，許多民眾、企業因此受到影響。然而，有網友翻出鴻海創辦人郭台銘在去年（2021）12月時，因為四大公投案未過，讓他直言「明年一定會缺電，但大家做了決定就不要抱怨」。

工總明示能源政策需要調整了！

3月3日大停電之後，工總表示，面對這個嚴重停電事故以及去年5月兩次跳電，產業界認為，這已不是單一偶發事件，現行能源政策的調整已刻不容緩，到了需要嚴肅且誠實面對的時刻。

曹興誠的大砲直言：解決科學園區水電問題，必須重啓核電！

聯電榮譽董事長曹興誠在2020年12月出席竹科 40 周年論壇活動上表示，台灣科學園區首要任務是解決水電問題，認為要兼顧產業發展、2050 年國際零碳排趨勢，台灣必須要重啟發展核電。

一個矛盾的能源政策：

缺電時，想到儘速啓動核能；選舉時，宣傳核電是不安全的。核能已是當今執政者使喚的工具，情何以堪？

今年3月26日報載，因日前大停電、供電吃緊，正在大修中的核二廠2號機決定提前上陣。核二廠2號機2月26日開始進行期末大修作業，原本預估工期40天，就要提早供電了！原能會也表示，已收到台電提出核二2號機大修後再起動申請。

缺電時，想到核能機組緊急上陣！事過境遷，又開始攻擊核電廠，核四公投時，官員說「把一個核電廠放在斷層上，他怎麼對得起台灣人？」公投後，怎麼不去開挖證明是否是活斷層？來對台灣社會做個交代！凡此種種，實在是讓曾在核四廠辛勤工作者對目前的政策灰心至極。

殘念之餘，我們該怎麼辦？回歸「工程師／科技人」治國吧！

遺憾、挽惜甚至不甘心。但，以一個小老百姓，我又能做什麼呢？

想到，當年孫運𤩷部長引進核電，民國60年代，核一、二、三廠，開始興建、運轉，廉價及穩定的電源，讓台灣擠進亞洲四小龍，核能在台灣也沒有造成任何傷害及困擾，台灣當今的執政者，為什麼那麼「恨」它呢？

我真懷念「工程師治國」的年代！

或許該是「工程師／科技人」治國了！再多的法條及狡辯，無助於實際的事實！

當今俄羅斯與烏克蘭的戰爭，更顯現能源多元化的重要性！

不要再緊咬著意識型態吧！

政治人請多為台灣的前途著想。（作者為核四前廠長）

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