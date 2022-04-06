監察院院長陳菊曾說，廢除考試院、監察院是行三權分立的理想。而日前立法院長游錫堃表態，若朝野同意他樂觀其成。若假若台灣真的透過修憲廢考、監二院，那在沒了國民大會、台灣省政府後，可說是體制上走向三權，這套運作在歐洲一些民主國家運作有成，又有百年以上歷史，但同樣套用在台灣真的沒問題嗎？

監察委員提名都出自總統之手，內部可能會出現因提名而造成分門分派下角力與內鬥，同時，台灣司改長期不為人民信任，連大法官都曾出現被總統訓話風波，且在政治案件審查上，完全看不出中立公正和獨立的一面，假若廢除監察院並把監委職全移轉到司法院，反成為執政黨打擊不同勢力的工具，又或者成了御用武器可能性大增。而且若台灣此段期間，總統和立法院在單一政黨獨大把持操控下，那移轉到司法院的監察功能，反會成了一黨合法的東廠，根本無法達到三權分立。

此外，監察院還有審計部，這相對政院的主計，等於是國家財政運用的前後把關兩端，會讓審計部為監察院下部會，就是防弊考量，如此才不會國家財政全都由行政體系一手抓，那一但廢監院後審計部功能不彰。以目前行政體系人事、政風和會計，處一條鞭下都還是防堵不了貪瀆，若又加上審計部虛化又看高層臉色辦事和查案，等於全民口袋破大洞，這些在一心一意廢考監的政客口中，一定會用一些說詞去否定。現在本當行政中立的行政院與相關首長，一但到手便整碗捧去大吃，民間和在野力量完全束手無策，就知台灣民主化後，仍沒有真正的院際獨立，還有建立在公民價值的民主社會，若冒然廢考、監兩院強要三權分立，可能將是憲政災難，造成國家遠離公義。

至於考試院主要功能是公職人員考選和退撫，在過往的確有些考試用人鬧出爭議，有黑官漂白管道看法。不過隨著外界批判和立委質問下，都出現改善和廢除。而目前廢考試院最大問題和質疑，就是行政體系掌控考用和退撫，真的能為國用人為才和升遷公正嗎？會不會讓掌權者便於把自己的人安插到體系內，再都想方設法去弄成正式公務員，然後一路上連跳好幾個職等，於行政體系內呼風喚雨，接著，仗著公務員身份保障、橫行霸道。

就如先前精省所有部門全都轉到中央部會下的中部辦公室，省屬三商銀由省議員提款機，改成立委私人金庫，當朝政客也用此安插不同派系人馬，根本和行政效率無關，只是想把台灣走向內部台獨罷了，這會不會也用在廢除考試院、監察院上呢？！學者和國人可要冷靜去思考。

（作者為文字工作者）

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