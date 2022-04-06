近期連續每日新增超過百例確診，蘇貞昌面對要與病毒共存還是清零，提出「新台灣模式」，以不增加醫療量能的前提下，穩健開放。奇怪了？疫情指揮官何時換成了不是醫療專業的蘇貞昌？新台灣模式是不是民進黨的選舉模式？

事實上，新台灣模式就是個話術，總統府已經說：尋找兼顧防疫與經濟的台灣模式，是今年的重要施政目標之一。衛福部醫福會執行長王必勝則表示，「朝向逐步解封是方向，清零工作態度是手段，並沒有矛盾」。換言之，這個模式還在尋找中，現在根本就不能做到兼顧防疫與經濟，而清零不會是目標，也就是：台灣民眾要有與新冠肺炎病毒「共存」的心理準備。

面對疫情，台灣多數民眾有個誤解，以為打了疫苗就可以不用擔心，甚至鬆懈了許多防疫的基本工作與習慣。要知道：打了疫苗只是染疫之後得到重症的機率較低，並不是打了疫苗就不會被新冠肺炎病毒感染。

例如：現在清明時節伴隨著墾丁舉辦「台灣祭」萬人狂歡，卻傳出有確診者，近萬封細胞簡訊瞬間讓所有人提心吊膽。這就是新台灣模式嗎？

綜觀美國、英國、南韓、新加坡等國，染疫死亡人數最多的時候，正是疫苗接種率很高的時候。況且，目前世界各國，不管第二劑、第三劑的接種率再高，沒有一個國家選擇與病毒共存，卻沒有付出比Delta當時更高老百姓性命的代價。就像丹麥與挪威這兩個防疫優等生，但這兩個國家面對Omicron，認為多半是輕症選擇與病毒共存後，都創下疫情以來最高的死亡率。台灣民眾有這樣的心理準備嗎？

面對疫情，需要專業與科學，而不是搞政治喊口號。目前看來，新台灣模式不是清零也不是共存，而是吹牛皮模式，台灣民眾只能自求多福？

（作者為資深政治幕僚）