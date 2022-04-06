民進黨台北市黨部主委吳怡農（見圖）。（資料照/陳信翰攝）

民進黨台北市黨部主委吳怡農宣布不競選台北市黨部主委連任，結束了短暫的台北市黨部主委任期，也讓五月即將到臨的黨部主委選戰正式開打。

照理來說，吳怡農入黨不算久，也只選過一次立委，黨部主委一職照理和他無緣，而且吳怡農想要從事的國防政策也和黨部業務無關。但在黃承國想要繼續掌握台北市黨部、需要一個傀儡來操控的狀況之下，高層不反對、政治資歷尚淺又好包裝的吳怡農就成為最佳人選。而吳怡農也有意再戰立委的狀況之下，市黨部主委就成為他企圖累積政治資歷的一部分，吳怡農和黃承國因此一拍即合，展開市黨部主委的奇妙旅程。

但黃承國肯定沒有告訴吳怡農投資必有風險，政治投資也是，吳怡農擔任主委不久，趙介佑涉及黑道的醜事就爆出來了，而趙介佑就是陪同吳怡農登記參選主委的趙映光之子，連黃承國的過去都被抖出來了，這給企圖打造清純形象的吳怡農抹了黑。

口拙的吳怡農偏偏又搞不好危機處理，每天都要面對不擅長的媒體即時訪問，主委的職位又不方便他對國防事務多有建言，這不到兩年的主委任期，對吳怡農來說肯定是如坐針氈。

吳怡農主委不選連任，對他而言算是解脫，反正他還有其他地方可以去。問題是黃承國會找誰來當下一個傀儡，民進黨內是否有人敢於挑戰黃承國掌控的市黨部？

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