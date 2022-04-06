美國印太司令部司令阿基里諾，3月10日在聯邦參議院軍事委員會作證表示：台灣遭受侵略是可能的。台灣軍事投資方向正確，應盡快做好作戰準備。相較前任司令戴維森，曾表示「台灣六年內遭遇中共野心」的說法，阿基里諾則表示無法預測習近平的「侵台時間表」。

美國總統拜登在3月18日和中國大陸國家主席習近平舉行視頻談話。雙方談話重點在俄羅斯入侵烏克蘭。拜登表示，若中國對俄羅斯，提供物質支援，會造成後果。拜登重申美國對台灣問題的政策沒有改變，「反對任何單方面改變現狀的行為」。

關於台灣問題，習近平表示：台灣局勢面臨新一輪變化。原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，美國有一些人有意搞「以台制華」。大陸的核心內容是「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，我們是有耐心的，願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一前景，但如果台獨分裂視力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

日本首相岸田文雄在首度赴國會接受諮詢時表示，「台灣是極其重要的夥伴及友人。」談到兩岸關係時则說，「期待透過當事人間的對話解決，是一直以來的立場」。

從這些國家領導人，有關台灣問題的談話，我們可以歸納些重點。

一，台灣海峽的穩定基本上還是靠兩岸當局執政者的態度。中共當局的立場，始終強調有耐心往和平統一這個方向前進，但是別踩到紅線，逼迫中共採取斷然措。

二，美方則始終強調中共當局會武力犯台，強迫台灣購買軍火，壓迫台灣對中國大陸備戰，決戰台灣本島，來加強台灣的國防水平。顯而易見美國就是希望兩岸的軍事衝突，會在台灣本島和大陸爆發，藉循「烏克蘭模式」，拖延中國大陸的現代化，讓美國成為獨霸世界的強權，讓兩岸回到從前！

三，日本人則始終強調，兩岸的何去何從，必須談判解決。日本對中國大陸的一些強硬表態，事實上是說給美國白宮和國會聽的。日本目前領土爭議最大的是和中國大陸有船艦穿梭的釣魚台列嶼。其次是在北海道旁邊，俄羅斯佔領的北方四島，國後、擇捉、齒舞、色丹等。這次俄烏戰爭，日本抵制俄羅斯，老毛子不客氣地就在北方四島舉行軍事演習，同時中斷日俄和平條約的談判。日本還有一個已經要不回的獨島，位於日本海西南海域，現由大韓民國管轄。

日本人的這些歷史經驗，讓日本人深信，國際之間的紛爭，還是以實力和談判來處理，彼此傷害會比較小。

俄烏之戰，確實在短時間會影響中國大陸、美國、甚至日本，在未來兩三年的戰略佈局。日前已成為美國類附庸國的台灣，勢必要調整自己和中國大陸的互動關係。我們當然明白抗中仇中反中是民進黨很好的選舉提款機，但是道理和邏輯還是要講幾分的，烏克蘭領導人澤倫斯基的一意孤行，造成烏克蘭人民顛沛流離，哀鴻遍野，成就他的英雄形象，台灣人民想要這個下場嗎？

我們台灣的民進黨政府的陸委會，日前也發了「烏克蘭熱」向中國大陸喊話，「互相承認中華民國與中華人民共和國主權」。這意思很清楚，等同一邊一國。任何稍有頭腦的人都能理解，今天兩岸的局面，是國共內戰留下來的「呆帳」，這個「呆帳」要提撥冲銷，恐怕還是得回歸「國家統一」的原位。

我們這些年，深刻感覺到民進黨逐步在蠶食中華民國的根基。最近將中華民國在中國大陸統治「一九四五年八月以後，包括台澎金馬」的統治時間鏟除掉，將中華民國從1949年遷移至台灣時起跳，然後將中華民國再加上台灣兩個字，獨立為「中華民國台灣」，顯而易見，民進黨人也知道中華民國去不掉，只能移花接木，以為頭過身就過，問題是有這麼簡單嗎？

若干政治人物可能已發覺，台獨真的越來越不好用，因為絕大部分的台灣人都不相信會有台獨這件事。大家要的是維持現狀，於是慢慢向中華民國靠攏。這或許是陸委會主委向中國大陸喊話，「相互承認中華民國與中華人民共和國主權」的原因。

「中華民國是主權獨立的國家」，這句話沒人會反駁 ，因為中華民國的主權包括中國大陸與台灣地區，這個中華民國的傳統國策，一直是追求兩岸統一。蔣中正的「反攻大陸，統一中國」，蔣經國的「三民主義統一中國」。我們中華民國憲法的若干次修改，都基於「為因應國家統一前之需要」而修憲。

因此，我們要北京當局接受中華民國政府主權之論調，應當要更細膩地向北京政府嚴正表示，「中華民國政府與中華人民共和國政府，理應同享中國主權、追求兩岸統一也是中華民國政府的國策」。在這個前提下，台灣當局要說「一國兩治」、「一國兩府」、一國兩席」，才有一個合乎邏輯的基礎。兩岸維持現狀，一直到「民主統一」，才有個空間，這個民主統一，就是台灣人民公投通過兩岸統一的積極意義。

總之，完整的中華民國論述應包括：

一，中華民國的主權，包括兩岸，亦即兩岸分治政府有效治理的地區。

二，中華民國政府的統一國策，必須向北京政府明白表示。

三，統一是民主統一，民主統一是在台灣公投通過後的統一，這才是兩岸心靈契合的統一。這樣的統一條件，都必須兩岸當局和人民，不斷地創造和累積。

我們希望看到的台灣現在和未來的執政當局，確認唯有明確維護主張統一的中華民國政府，台灣才有可能維持現狀，才有條件向北京政府叫牌，這也是台灣永續發展的底線。（作者為中華戰略學會研究員）

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