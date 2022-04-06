台灣因台積電的進步製程技術，及全球市佔領先，被同胞引以為傲，並以「護國神山」稱之。但一件東南水泥拆除水泥儲槽的簡單工程，卻因老舊工法擊壞了台鐵及高鐵的電塔，癱瘓了清明連假的輸運，影響十多萬旅客的行程，曝露了我們基建工程的落後，讓人非常失望！

在拆除大型建物的工法上，在我看來，我們至少落後中共四十年，真是有些汗顏！

據說是相關法令未及時修訂，才造成拆除大型建物須以又費時、費錢、及造成公共危險的現在老工法來施作。

政府每年編列預算給各主管部會，去觀摩別國的先進作法，我們在電視電影中，也經常看到以炸藥爆破老舊建物的場面，那麼為什麼我們的主管官員卻能視而不見呢？這是不是行政院相關部會及立法委員的怠隋呢！

所以我們才會在台灣華麗的建物之後，看到用震碎機械做落後又緩慢的拆除工程，在高科技的台灣，用非常落伍的工法，真是污辱了我們的土木及相關工程人員！

1993年我應華視同事李載濤博士之邀，前往上海復旦大學洽談在嘉興合作一國際學院的事宜，獲得當時復大校長楊福家博士的接待，該校以影片為我們作簡報，其中就有一段是復旦大學以炸藥協助上海市政府，爆破拆除鬧區大世界南京路口的四面人行天橋。因其四週都是商業建築，腹地很小，不小心就會損及四週建物，但見炸藥經過計算後裝填於各爆破點，倒數計時三十秒後，一聲轟然巨響，瞬間天橋完全在預定範圍內倒塌，距四週建物都只有一尺左右的空間，這件事距今已經快40年了！

近日我又在電視上看到中共在海南，炸毀違章的多棟近30層的大樓，沒有幾分鐘違章的多棟高樓，就輕而易舉被拆毀了，如果用重機械去拆除，那要到猴年馬月才能完成呢？

反觀台灣，在台北市長柯文哲初就任時，出動數十輛怪手式的拆除重車，連續幾個晝夜的工作，拆除北門高架陸橋，在大功告成後欣喜萬分，被他認為是一大政績，數年都引以為傲，那樣的工程施作，看來引人發笑，而醫生市長成了一個井底之蛙！

爆破拆除早已是世上很普遍的工法，却在台灣不能使用，不知主管單位管制的原因為何？台灣水泥公司在60多年前，在高雄市鼓山區用炸山採取水泥原料，這次出事的東南水泥，也是用炸藥炸半屏山取料數十年，那，為何還禁止炸藥爆破建物呢？真是雙標的奇怪禁令！

台灣能造十萬噸級的商用輪船，到今日自製潛艇，在台積電的奈米晶圓產品，獨步全球被視為是面神山的技術時，卻停留在以機械怪手拆除建物，而且還不重視工安，造成多次可笑的災害！

台灣是怎麼了？真的是進步的高科技國家嗎？（作者為資深媒體人）

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