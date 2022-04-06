俄羅斯自2月24日全面入侵烏克蘭，戰火已延燒42天，無數烏國人民流離失所、生靈塗炭，近日俄軍被控在布查濫殺平民，慘絕人寰的屠殺，更引發國際公憤。烏克蘭人民悲痛欲絕、總統澤倫斯基激動控訴俄軍「種族滅絕」，然而這場戰爭難道不能避免嗎？

俄烏戰況陷入膠著狀態，打亂了俄羅斯總統普丁速戰速決盤算，這場戰爭俄烏兩國誰會是贏家？隨著俄軍調整軍力部署，一切都在未定之天。不論最後結局如何，發動戰爭的普丁絕對是輸家；因這場戰役成了全球聲量最高的總統澤倫斯基，面對人民流離死別苦難，也不會是贏家。

俄烏戰爭背後處處有代理人影子，澤倫斯基憑著高人氣的網路戰打法，三、兩天就拍影片上傳，逐一點名沒有配合制裁俄羅斯的國家元首、跨國企業，不斷累積個人聲望。然而隨著澤倫斯基聲望不斷推高，烏國人民付出的慘痛代價也攀高。

「澤國江山入戰圖，生民何計樂樵蘇。憑君莫話封侯事，一將功成萬骨枯。」晚唐詩人曹松詩作《己亥歲》描述戰爭的殘酷，套用在目前飽受戰火蹂躪的烏克蘭，再貼切不過。國家領導人應以保護人民生命為最高任務，俄烏之戰成就了澤倫斯基高支持度，然而執政者的功成名就，如果奠基於人民在戰火中的屍橫遍野，是何等殘忍！

面對布查平民被殺慘況，澤倫斯基只能無奈地呼籲安理會追究俄方責任，無數烏克蘭家園被毀、親人橫死的悲痛，已無法撫平！戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，此情此景投射兩岸日趨緊張情勢，避戰是台灣唯一選項，如還有人迷信剩最後一支掃帚也要抗中保台，今日烏克蘭就是借鏡！