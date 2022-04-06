台灣疫情驟然升溫，政府一直在與病毒共存或是清零之間徘徊，讓很多地方首長無所適從。蔡英文總統說明，現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」。我們的「新台灣模式」就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

開放有開放的條件，共存有共存的條件，清零顯然難做到，尤其是面對一波波來勢洶洶的Omicron病源。與病毒共存已成各國趨勢，台灣不可能永遠維持清零，蘇貞昌院長拋出防疫、經濟並行的「新台灣模式」，其實也不必新模式，國際現成有很多例子可循：第一要加強快篩檢測劑，第二要求大型集會有打疫苗兩針的證明，第三是加強打第三針。

美國近月來，新冠肺炎感染數每周都下降，雖然看起來每天都仍有近兩萬人感染，比起年初已好太多，歐美有如此多人通報感染，是因為檢測劑普遍，家用檢測劑，政府用送的，到藥房買也很便宜，大學裡宿舍每星期測一次，台灣尚未有此服務，所以社區裡必定還有很多未爆彈，例如輕症及無症狀感染者。

美國很多行業員工每天都得接受測試，才能進工作場所，例如屠宰業、運動員與需要密切肢體接觸者的警察、老師、醫護中如有未打疫苗者都要每天檢測，以維持團隊及被服務對象安全。

其次，在台灣，辛辛苦苦打的疫苗似乎沒有什麼回報，兩年來我從美國回台灣數次，每次都得關14天，然後自主管理7天，去年回來時已打了兩劑，按說是高度安全的人，但規定從來沒改，最近才放鬆到關10天，打和沒打都一樣。

美國現在很多場所都需要疫苗證明才能放行，洛杉磯2月分經過兩次大活動，一次是春季馬拉松，另一次是大學足球超級盃，3萬人在場裡嘶吼流汗，洛杉磯郡的確診人數沒有太大上升，因為每人進場都得打了兩劑疫苗，紙張證明或者電子證明都可以。

其實，疫苗證明在台灣也很容易實施，打疫苗的人都備有小黃卡，出示即可，不要怕人偽造，大家還是很珍視自己性命。

最近政府規定遶境的疫苗限制措施公布後，打氣反而開始提升，比前一陣子用獎勵措施還好。根據指揮中心統計，Omicron特性有99.6%都是輕症或無症狀，只有少數未完整接種的年長者，有重症死亡的危險。增加疫苗施打率，莫過於進出某些大型場合必須具備打兩劑證明，保障所有人的安全，現在跟消費者直接相關的疫苗規定，只有八大場所，其他都沒有。

現在地方都在喊醫療量能不足，若真要顧經濟，一般人如果快篩陽性，輕症回家自我隔離；有重症風險的就給他抗病毒藥物。不用動不動就停班、停課、停診，也不用像坐牢一樣關在集中檢疫所。

另一方面，指揮中心應該公布全國的醫療承載量，靈活調配醫師及護士人力，以及訂購緊急抗病毒藥物，抗病毒藥物逐漸多元化，連日本都證明了伊維菌素都有效，這種廉價，寄生蟲防治的藥物，可用來對抗早期的新冠病毒，對Omicron也很有效。

（作者為資深媒體人）