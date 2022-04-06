俄烏戰爭爆發以來，台灣政論節目討論的比重已超越了對國內事務的關注，這情形真乃世界獨有，所以如此，一句「今日烏克蘭，明日台灣」，就直接投射了大家的焦慮，所以對於沒有外交關係又遠在天邊的兩國戰爭，竟也有濃厚唇亡齒寒之感。

這種關心緣於現實，將俄羅斯比為大陸，將烏克蘭比為台灣，一方面告訴大家烏台處境相同，另方面又大力強調兩岸與俄烏完全不能比擬。處境相同，強調的是以小對大的關係；不能比擬，則因有海峽天險，且美台關係「堅若磐石」。

正如此，絕大多數節目所說所播都乃一面倒的報導：烏克蘭天天打勝仗乃至俄羅斯不日內就會投降，即便外媒證實其中不乏假新聞，卻可以繼續舌燦蓮花、言之鑿鑿，而如果不看臉孔，單看評論內容，你還真以為台灣是歐盟的一員呢！

向歐美靠攏，是非西方國家常見的現象，畢竟，西方幾百年來的強勢原有它的道理，師法長材，也才能讓自己走出困境，此中，最成功的例子莫過於日本的「脫亞入歐」。明治時期的「脫亞入歐」讓日本蛻變為強權，這是日本的道路選擇，而以「脫亞入歐」標舉，直示的，則是日本眼中亞洲的封建落後，以此，脫離落後的亞洲溶入進步的歐洲正理所當然。

落後的亞洲／進步的歐洲，是西方的認知，也是西方殖民者遂行其殖民的「道德依據」，正如此，西方最喜談「普世價值」，既「普世」，就可以超越國族間的差異，以此而可無遠弗屆地遂行己願。但在此，先不論其價值是否真普世，自己卻已先陷入「自覺優越」乃至「朕即真理」的迷思，由此衍生了許多與自己標榜相悖的雙重標準乃至戰爭。

對難民的態度就是一例。難民是戰爭的受難者，對其處境原該同情並給予實質的幫助，但難民非今日才有，對敘利亞、阿富汗等第三世界國家的難民，歐美的關心常極為涼薄，談到他們的遭遇，往往將原因歸於難民家國的「落後」，卻從不回頭檢討強權利益在其中扮演的角色。

這種優越感在過去使日本用「大東亞共榮圈」來入侵中國，但優越感也不止於亞洲／歐洲這種地理的對比，二次大戰德國的猶太／亞利安種族二分論，導致的屠殺更就令人髮指，其主事及執行者，平日還多有聽著古典音樂、愛家、愛國的「好人」。

而真說，這幾年，台灣也有著濃濃「脫亞入歐」的氣息，所謂「進步價值」，所謂跟上「世界」潮流，就有著視亞洲為落後的心理背景。以「廢死」為例，它來自西歐，因此是不容質疑的進步價值，所以台灣雖有近9成人贊成死刑，依然得實質廢死，因為這是以進步開化蒙昧，以文明啟迪野蠻，與正反兩造誰多誰少原可無關。

正如此，談起大陸，一些自命文明的台灣人乃直以中國人天生就賤，所以桃園機場遊覽車受難家屬合該得不到蔡英文的問候與道歉，陸配及其孩子在防疫上遭到的歧視也一樣。在此，兩岸關係的良窳固是因素，但人道這「普世價值」都不須加諸他們身上，也正因他們並非「文明人」。

這幾年，台灣的「去中國化」遂行得如火如荼，政治因素外，視中國一切都為落後的優越心理也是個深沉原因，既「脫亞入歐」，中國的傳統如古文就是糟粕，西方的傳統則是普世的經典。

解讀台灣現象上，「脫亞入歐」是個可資參考的切入，台灣許多事物都特別強調「亞洲第一」，面對歐美，則不敢有任何質疑之處。然而，歐洲文明固有許多值得他人學習之處，兩次世界大戰卻就出現在這自命優越的文明之上，可見看文化還須具備更有機的觀點；而在全球已邁入文明對抗、多極世界的當下，台灣還有如此強烈「脫亞入歐」的心理，其甘心作為大國棋子也就不令人意外了。

（作者為文化學者）