經過40多天的戰鬥，日前傳出俄烏將停戰的消息；由於各種消息來源也存在不同信號，以致判定未來趨向還是困難。比如，俄方消息是，烏方接受克里米亞是俄領土並承認烏東兩個地區獨立，而最重要的是烏不參加任何軍事組織；但烏方消息不一樣，而最重要的內容是確保自己的領土完整不被侵犯。正因為主旨意向有嚴重對立，以致最終停戰決定將在「邊戰邊談」的殘酷消磨中走向各方均被迫接受的局面下完成。

事態之所以會如此推演，顯然是因為俄烏戰爭中的更多外力因素左右未來局勢走向；從某種程度上說，本質並不是俄烏開戰，而是美俄角力的另類表現形式。

戰場圖景須客觀剖析

毫無疑問，此觀點並不是筆者一家之言。一如世人最初預判，在俄烏雙方軍事實力天差地別的背景下，俄將摧枯拉朽般碾壓烏克蘭，但實際結果則完全相反；事實上，隨後不斷呈現的戰爭圖景已然將美國力量凸顯得淋漓盡致。除了影視所渲染的標槍反坦克導彈擊毀俄坦克的場景，還有更多無法讓人真切感受到的隱形介入；網路、星鏈等各種高科技武器盡皆登場，儼然是為未來更大規模戰爭做驗證實驗。至於完全由美國掌控的正式媒體及各類自媒體所扮演的或推波助瀾或刻意選擇性表達，則更將未來戰爭的全新形態提前告知公眾了。

不錯，此次俄軍行動損失慘重是基本事實，但真實的戰爭圖景果真完全如此嗎？由於網路環境完全被美國掌控，以致受眾能感受到的畫面都是由美國所做出的選擇性場景，那就是俄國幾乎不堪一擊，而烏克蘭則越戰越勇，似乎沒有任何損失。正因為相關作為走向了極端，以致筆者甚至在網路上看到極端用語，說要將要用對付格達費的方式去掏普丁的肛門。

坦白講，如果戰場情景果真如此，相信烏克蘭也沒必要與俄方進行談判，最後完勝不是最好結局嗎？事實上，由此又構成新提問，烏方或俄方究竟是哪一方最後因承受不了壓力而被迫妥協？事實上，單就俄烏雙方來說，俄方打持久戰的能力是綽綽有餘；關鍵不是俄方，而是烏方背後的支持者、也就是美國及北約，他們的戰略趨向究竟是在哪個方面？

美真實圖謀更值得防範

那麼，美國的戰略趨向是什麼呢？眾所周知，拜登曾指責普丁干擾2020年美國大選以阻止他當選，他要讓普丁付出代價，由此而誘導俄對烏開戰。他又說普丁是戰爭犯，並且在最新的演講中又呼籲普丁永遠離開總統崗位！面對拜登的單方向表演，普丁的反應又如何呢？人們感受到，普丁一方面是對未來的核毀滅做好準備，另一方面又為與美國可能的私下交易做好準備。

歐洲國家又如何思考呢？雖然波蘭也有可能會協助美國繼續阻礙俄烏談判進程，但是他們實際上也有相當擔心，一旦走向了毀滅，當地民眾也未必會接受。而更重要的是，美國是完全希望俄烏完全走向相互毀滅，還是在達到一定戰略目的後而另闢更重要的戰場？這才是最主要的問題。

事實上，美國戰略目標早已眾所周知，那就是亞太。所以對拜登來說，他很多犀利又瘋狂的用語只是意向渲染而已。如果願望達成（也就是讓普丁下台），自然最好；如果因為各種困難而不可能如願以償，他也必須接受美國戰略目標而不可能因為個人私憤而為所欲為。正因為美國的國家戰略方向早在歐巴馬於2011提出「重返亞太」時就已確定，因此，作為亞太地區的中國來說，及時防範任何可能由美國所玩弄出來的激盪事態已然是當務之急矣！（作者為大陸資深評論員）

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