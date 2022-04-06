國內疫情愈加嚴峻，指揮中心的說詞卻愈讓人摸不頭緒。從疫情去年一開始爆發前就出現的「超前部署」、「滾動式調整」、「人與人的連結」、「校正回歸」，再到近期的「類普篩」與「新台灣模式」。指揮中心發明這些新用語發明得很起勁，但民眾聽在耳裡卻只想問：「到底是什麼意思？」發明這些新詞有什麼意義，指揮中心為什麼不把好好把話說清楚？

其實國內疫情展到今天這一步，確診案例每天都以三位數的速度在增加，民眾也並不如去年國內疫情首次大爆發時這麼恐慌。指揮中心大可直接跟民眾說實話，到底是想要拚「清零」還是就已經打算放著讓大家與病毒「共存」？可是指揮中心偏偏就是不說，就算台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都跳出來叫指揮中心把話說清楚，指揮中心還是不肯鬆口。背後的原因也很簡單，因為年底就要選舉了。

所以現在指揮中心不管怎麼說，都有可能惹人嫌。如果指揮中心說要「清零」，打過疫苗的民眾一定會生氣，認為自己已經有了防護力，指揮中心憑什麼再把大家關起來？更何況去年三級警戒對經濟的衝擊實在是太大，要讓大家再一次經歷那樣的打擊，不如直接宣告執政黨要放棄年底的選舉。可是如果斬釘截鐵地說要「共存」，那目前因為疫苗覆蓋率不足，而處於高風險狀態的老年人口族群與無疫苗可打的幼童族群，又會面臨極大的風險。一旦疫情失控，造成醫療體系的巨大壓力甚至崩潰，後果也不堪設想，連帶也會對執政黨造成莫大的政治危機。

這就是為什麼指揮中心每次只要被問到這個問題，就會顧左右而言他、不敢正面回應，甚至還直接丟出一個「新台灣模式」來回應民眾的說詞。追根究柢，就是因為指揮中心不想承擔任何一種選擇的責任。因為疫情的事情誰也說不準，指揮中心不會想因為話說得太早太滿，結果沒做好而影響年底的選情。所以乾脆什麼都不解釋，埋著頭硬做也就罷了。好像只要不把目前有什麼打算講明白，民眾也沒有什麼好怪罪。

而且不把話說清楚，不讓地方首長有所依據還有一個附帶作用，那就是讓他們後果自負。於是各個地方首長也就因此倒大楣了。因為指揮中心現在都說不出個所以然，讓大家無所適從，所以各縣市首長也就只好各憑本事。但做得好做得不好，現在就變成各個縣市首長自己要承擔的責任了。別忘了，年底選舉就要到了，這次的防疫工作做得好不好，絕對就是一張最重要的施政成績單。這也就是為什麼，當柯文哲不滿指揮中心這一連串的防疫作為與文字遊戲，表示雙北都比指揮中心更懂防疫時，陳時中才會說出「懂的話就趕快來做」這種莫名的回應。以前不是還說同島一命嗎？難道為了選舉，現在要隨人顧性命？（作者為口譯工作者）

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