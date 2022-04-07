東北問題能否和平解決？茲就國、共、美三方面意見作一比較。

共方意見，據周恩來4月22日對馬歇爾說：

我（周）的企圖是使東北成為一個國共合作的地區，並經過國共的合作，以促成美蘇關係的和諧。這樣使蘇聯不致疑懼，認為東北是一個反蘇的地區。同時也使得美國能如在全中國一樣地自由來往，與中國人民合作。東北的問題很複雜，但始終是願見美國的朋友和執行小組到東北去。

根據馬氏之了解，中共在東北之政治軍事及宣傳機構，已在長春設立，並為東北九省中之八省選舉主席。且確切聲明，在談判後決定東北將來之政治解決辦法中，已經選出而在其監督下之地方政府，應繼續有效。鑒於中共在長春以北之東北各地，已建立其控制權，所以馬氏認為中共之要求，必甚苛刻。

因此，周氏所謂要使東北成為國共合作的地區，以促成美蘇和解，顯為取悅馬氏也。

馬歇爾在與多方接觸後，曾就軍事、政治之各種考慮，於5月10日向蔣提出如下之建議：

政府在軍事上有確切而嚴重的缺點，共軍則占戰略上之軍事優點，且中國人民渴望和平，而世界各國人士亦均渴望和平。……余（馬）認為倘有必要時，採取利用在長春設調處執行部之妥協，不僅派一小組；正足以昭告世界：閣下（蔣）正在盡一切努力以增進和平。……即使引起蘇聯政府之反感，或堅持參加，亦不能顧慮矣。最後，余謹提供此一意見，即某種之妥協，必須獲得，且應迅速獲得；否則，中國無論在軍事上、財政上、及經濟上，將陷於混亂之狀況。

在此之前，民盟人士亦有類似的提議，主張中共軍隊退出長春，國民黨只派行政人員和平接收長春，不得派軍隊進入。周恩來表示可以考慮，將請示延安做最後決定。馬歇爾表示接受。

蔣介石的考慮，認為「共黨為俄國作倀，必將聽從俄國之指使，因其有俄國之背景，故東北問題較華北問題更難解決。……以共黨過去在華北之行動為例，則在東北更難望其信守諾言。」因對馬歇爾說：

今後共黨在東北已與俄國聯成一氣，對美國既無所顧忌，亦無所企求。若美國不改變以往之消極政策，而以實力積極支助我政府，則必不能貫徹其協助我中央收復東北主權與和平統一之政策，而美國在東亞之聲望，亦將喪失殆盡，無法挽回。

馬歇爾主導的助蔣「先圖關外」，是要接收東北九省的主權。如今既受阻礙，因而提出設立長春調處執行部的意見，實即中立長春，以此為界，畫分南、北勢力範圍，國南北共。這是對1月間的停戰協議，作了一大退讓。蔣氏對此，顯然未能同意。其在5月15日自記道：

此時與俄再作最後之折衝，已無必要，因俄國已公開支助中共軍隊占據長春，阻撓我接收東北，其猙獰面目已完全揭露也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】