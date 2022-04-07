美軍參謀長聯席會議主席米利表示，台灣應關注烏克蘭在面對俄羅斯入侵時的做法，並向基輔學習戰術；他認為：「需要從烏克蘭學習的重要一課在於，如果面臨敵人試圖入侵，每個符合服役年齡的男女都獲得了武器和稍微接受培訓，就能發揮一定效果。」台灣真的有條件能夠向烏克蘭學習，組織一場游擊戰抗敵嗎？

澤倫斯基的新軍事戰略

2021年3月也就是開戰的前一年，澤倫斯基政府發布一份新軍事戰略學說，該學說強調，在烏克蘭境內發生從外部挑起的武裝衝突，其中參與的軍隊同樣會受到制裁。烏克蘭軍隊可以隨時對不受控制的領土及俄羅斯軍隊發動軍事行動。在推出新軍事安全戰略後，烏克蘭總統澤倫斯基實際上也號召全國人民為游擊戰做好準備。

當初這份《軍事戰略》提到的風險部分，主要是烏俄兩軍軍事實力差異的問題，依照烏克蘭綜合防禦能力，澤倫斯基政府不追求與俄羅斯進行軍備競賽，這將導致國家過度軍事化，反而拖垮國家經濟。另外，這份《軍事戰略》也強調烏克蘭一定會與俄羅斯爆發武裝衝突，必須在北約前線擊退俄軍。根據烏克蘭政府的說法，北約會出手相救，基於此原因，烏克蘭才敢與俄國開戰。

雖然背後有北約的支持，但是自己的戰爭還得自己打，尤其在缺乏經濟條件的情況下，為何澤倫斯基政府還敢堅持開戰呢？唯一的策略就是選擇打一場游擊戰。

烏克蘭研發新型態游擊戰

俄軍入侵後，澤倫斯基2月25日召開記者會呼籲，「烏克蘭軍民拿起武器抵抗侵略者，烏克蘭一開始打算打的是游擊戰」。游擊戰是一種破壞性質的軍事行動，有其特殊的定義跟性質。游擊戰戰場在敵人暫時佔領的國家領土上進行，通常也有為此目的專門設計的正規部隊，也有非正規部隊的民兵。此外，游擊隊行動成功與否，關鍵在於民眾支持的意願與行動能力。

戰爭有時候會帶有正面的心理效果，讓人們產生凝聚力及行動力。如果民眾有強烈意志想要反抗侵略者的話，那麼全民參與游擊戰的可能性就很高。如果民眾對於侵略者較無感的話，例如親俄的烏東人民比較希望俄軍解放烏克蘭的話，這場游擊戰不會成功，反而容易被俄軍的反游擊戰行動所破壞。

顯然的，烏克蘭政府戰略計算成功了，因為俄軍進攻、轟炸的地區幾乎都是親俄的地區。俄軍濫殺無辜，已經嚴重重創當地人的心理狀態，從親俄轉變成仇俄，仇俄已經成為烏克蘭人的集體意識。

但是，組織一場游擊戰沒有那麼容易，烏克蘭國土面積幅員遼闊，是全歐洲第二大國，不同地區還有不同的種族，政治立場也不盡相同，烏克蘭政府組織全面游擊戰關鍵點在於：

1. 劃定責任區，劃定責任區與上級指揮部溝通、補充物資等任務與程序。

2. 組織指揮系統，如果缺乏組織指揮系統運作，缺乏組織約束的民兵，可能自行獨立行動，成為強盜集團，最後變成搶劫為目標，而非對入侵者採取防禦措施。

游擊戰成敗關鍵之一在於如何團結人民，在受到外力威脅時期，能夠動用武力抗敵，烏克蘭相信自己可以在現代世界的現實中依靠武力，有效保護自己的國家利益及國家安全。台灣研發屬於自己的游擊戰模式，並非難事，依照台灣國土面積及行政資源條件，確實比烏克蘭容易許多。建議台灣新軍事戰略不需要向烏克蘭學習，設計一場奪回失土的全面戰爭，當局應該思考的是如何避免戰爭，如何設計一套，能夠有效阻止敵人侵略的新軍事戰略。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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