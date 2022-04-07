勞動部日前召開今年第一季基本工資小組會議，決定今年第三季定案明年基本工資調整幅度，但一般預期，基本工資將持續朝調升的方向走。至於調升基本工資是否會對物價造成推波助瀾效果，勞資雙方認為，基本工資調升會增加廠商經營成本，但占各行各業經營成本比重很低，不致於因基本工資調升而影響物價。

1970與1980年代，美國曾出現「薪資─物價螺旋上升」的現象，當時美國因越戰連年負擔龐大國防支出，致財政赤字擴大，加以兩次石油危機與聯準會（Fed）獨立性欠佳，使通膨大幅上升，且通膨預期未受制約，加上工會力量強大，勞工要求更高薪資，甚至將薪資調整連結物價漲幅，使得勞動成本上升並進一步推升物價，最終形成「薪資─物價螺旋上升」。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）今年1月會議紀錄，與會成員擔憂，若實質薪資持續成長並超越生產力成長，將引發通膨的薪資─物價螺旋發展，導致通膨上行風險提高。暌違40年的薪資─物價螺旋成長模式是否捲土重來，近期也因而再度引發討論。

綜觀近兩年的疫情，使得勞動市場模式出現較大變化，主要經濟體勞動力短缺程度不一，其中以美、英兩國短缺情況較明顯，美國因在疫情期間推出大規模財政支持措施，直接對多數遭解僱的勞工提供失業救濟金，並廣發現金，除造成其勞參率未回復至疫情前水準，同時帶動商品需求增加，推升總合需求，進一步刺激勞動需求，導致職缺率大幅攀升。

另一個值得注意的情況，是疫情帶來健康風險考量及財富增值影響下，美國明顯出現中高齡勞工提前退休現象，包括中高齡勞工面臨疫情感染及死亡的嚴重風險，可能選擇提前退休；此外則是疫情導致大量失業，中高齡勞工失業後重回職場機會較不如年輕勞工，尤其是所得或教育程度較低的弱勢中高齡勞工容易被迫提前退休；部分資產價格如股價及房價大幅上揚，也是促使中高齡勞工選擇提前退休的原因之一。

至於英國缺工原因，主要來自脫歐後調整移民政策，許多來自歐盟的勞工因不再享有自由移動優惠，進而離開英國，致其勞參率呈現下降，造成依賴該移工勞動力的諸多行業招聘困難，推升整體職缺率，進而造成勞動力短缺現象明顯。

相較來看，台灣和歐洲、日本的情況較為類似，歐、日財政支持措施規模相對美國較小，且支持就業的方式是提供企業對勞工減班等薪資補助措施，雇主傾向以減班休息取代解僱，目前歐、日勞參率已回復至疫情前水準，職缺率也未明顯攀升。

雖然台灣勞動力情況沒有美、英嚴重，而是與歐、日較相似，不可諱言，類似美國中高齡勞動力提前退休的成因，在台灣也有類似軌跡可循。

另外，有兩大產業缺工原因也是全球共通情況，一是資通訊服務業為因應遠端工作興起，及新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，須具備高科技知識技能的勞工需求大增，但低技能的勞動力難以快速轉型，導致勞動力短缺；二是製造業缺工情勢明顯，這與服務業勞工不易轉向製造業，且製造業勞動條件較差等因素有關。

除了Fed已對薪資─物價螺旋發展可能導致通膨上行風險提高表示擔憂；國際貨幣基金（IMF）則示警各國央行必須對能源及其他成本上升導致的薪資及核心物價上漲保持警戒，且應密切關注未來薪資與物價發展。

整體來看，近年經濟結構轉變，有助減緩當前可能的「薪資─物價螺旋上升」壓力，主要是1980年代以後，隨央行公信力提高，通膨預期制約程度改善，尚未再出現「薪資─物價螺旋上升」現象。且1970與1980年代後，工會力量逐漸式微，供應鏈全球化及自動化生產取代勞動力進程加快，限制勞工議價能力，科技應用廣泛，數位化、智慧化取代勞動力，使薪資與總就業量不易上揚。

且目前美歐等主要經濟體通膨上升，主要是反映供給面的商品與勞動力短缺，在此情況下，單位勞動成本傳遞至通膨的效果可能較低，加以薪資成長與通膨率的關係已弱化，「薪資─物價螺旋上升」的情況應不若1970與1980年代嚴重。

但「薪資─物價螺旋上升」不會像40年前嚴重，不代表完全不會發生，以當前勞動情勢最緊俏的美國為例，若勞動市場需求大於供給的現象更加顯著，薪資很可能持續攀升，且若今年通膨率因俄烏戰事持續走高，更可能引發通膨預期心理轉變。包括台灣在內，各國央行不必對「薪資─物價螺旋上升」過於緊張，但也絕不能掉以輕心，必須更即時且果斷採取預防措施，以防衍生新一波通膨預期。