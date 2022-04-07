羅智強終於宣佈參選了！國民黨中常會也終於確定排除提名羅智強！至此真的沒有「魚不死、網不破」的補救作法嗎？其實，當一切回歸到「法律精神」、「情理考量」、「黨內民主」、「平等原則」四項條件，國民黨的桃園選情困境，自然就迎刃而解。

從羅智強參選的四項聲明中的第二點，「不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重」，已然確定，羅智強對桃園支持者的熱情相挺，找到了下台階。畢竟，羅最終宣布了參選，而黨中央最後即便採行「徵召」，他也尊重，不表反對。對支持者算是做了交代，紛擾應已告終了！

就「法律精神」而言，依憲法130條規定，中華民國國民年滿廿三歲者，有依法被選舉之權。因此，羅智強參選桃園市長，在權力上殆無疑義。

然就「地方自治」的精神，大法官釋字第498號解釋，基於住民自治之理念....其首長與民意代表，均由自治區域內之人民依法選舉產生。準此說明，「在地」為地方自治之核心。當然，此議，並未排除羅智強參選之可能與機會，只要他在規定的時間內設籍桃園，成為桃園人即可。

再者，「情理考量」而言，最早傳出議長邱奕勝為提名人選，但因個人因素而退出，但並不代表其讓出主導權，在「強龍不壓地頭蛇」的情況下，做為黨主席的朱立倫自是必須觀照邱議長的態度；更何況，朱立倫的黨主席當選，以及未來徐圖總統大位，都需仰仗邱議長的支持相挺。更何況，邱議長非但不是蛇，還是「喊水能結凍」連鄭文燦市長都要極力拉攏的對象。

其次，就「黨內民主」而言，國民黨秘書長黃健庭在中常會後的發言，確實易增訾議，只因為幾波民調，選策會就排除提名羅智強。試問，民調即可左右提名嗎？民調不代表選舉結果，這是眾所皆知的常識，否則，2019年2月21日，TVBS所做的調查，韓國瑜的54%支持度，大勝蔡英文的25%，韓國瑜早就取得大位，藍天再現了。職是之故，以民調決定提名人選，難免易遭「便宜行事」、甚至「另有所圖」之譏。因此，孫文學校總校長張亞中提議的舉辦初選，才是彰顯黨內民主的正辦。

初選較民調更貼近真實民意的主要原因在於，初選前至少應舉辦三場（含）以上的政見發表或辯論，讓選民（黨員）能清楚的瞭解候選人的施政方針，據以作為選擇的參考；同時，也是對羅智強等「外來新人」對地方熟悉程度的檢驗。否則，僅依對候選人的「印象」評比的民調，相對淺識浮面。

在去年9月25日的國民黨黨主席選舉，初期孫文學校總校長的民調支持度，未及4％；但經過第一場電視政見發表會之後，民調瞬間飆升超過36％。這正說明了，經過公開的政見發表或辯論，讓選民瞭解參選人對地方事務的熟悉程度、未來的施政願景，之後再來舉辦初選，要比「僅打印象分數」的民調，更符合選賢與能的精神。

最後，談到「平等原則」。羅智強提到「初選、協調、民調及徵召」等四種方式，都是過去政黨提名所採行的作法，但是，一旦進入以上四項程序，角逐者都應該站在公平的立足點，其中最基本的條件就是需符合參選資格，才能參與競逐。而根據選罷法的參選要件，最重要的是需「設籍」桃園，否則，僅要求黨內「公平」處理，卻在「參選條件」上未盡公平，實非真正的公平。

如果，羅智強此刻仍未設籍桃園，應儘速完成戶口遷移，才好要求其他，也才是對黨內競逐者公平的作法，羅的相關要求，也才有正當性。

然而，一旦羅智強將戶口遷至桃園，立即面臨的，即是他台北市議員的資格問題。他恐怕得喪失台北市議員的身分，至於他所屬的選區大安、文山選民，如何兌現選舉的四年承諾，羅智強得費心化解「落跑」爭議。

當然，未任滿即「落跑」的政治人物，在民進黨內所在多有，但是，羅智強還必須考慮到的是，未來的政治生涯舖排。一旦，此番競逐未果，羅是否還續留桃園經營，力爭二年後的立委選舉；抑或是比照林佳龍在台中的「蹲點」，徐圖四年後、下一屆的桃園市長選舉。

相信國民黨主席朱立倫，不是因「個人好惡」而採取「圍強行動」，畢竟輸了桃園，朱立倫就失去2024的機會。但是，面對桃園市長提名的「亂無章法」，讓外界對國民黨主席朱立倫的領導能力，高度質疑，而其外溢效果，恐將連帶影響其他縣市選情。

為儘速平息爭議，國民黨應力勸羅智強設籍桃園，與其他競逐者在立足點平等的基礎上，透過政見或辯論的方式，力陳主張，在選民瞭解其政見之後，舉辦初選，以黨員投票50%（表達黨員意志）、民調50%（貼近民意訴求）的比例，決定提名人選，對比民進黨擅斷提名，展現黨內民主的開放作為。

（作者為資深媒體人）

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