國民黨桃園市長提名走到多敗俱傷，危機能否變成轉機，要看各方智慧；但長期以來匿名放話「生雞卵無，放雞屎無」，是到檢討的時候了。

因為政治攻防的需求，國民黨黨中央有「不具名評論」的傳統，但後來往往變質成對黨內同志的匿名攻擊，朱立倫也曾深受其害。部分年輕幕僚認為放話批評站在老闆對面的人，是忠誠度的展現，其實這些匿名放話，沒有一次對事情有幫助，只是在幫自己的老闆得罪人。

不論是3月25日與黃健庭的協調，或者4月1日被朱立倫強硬要求「連假不宣布參選」，羅智強的確遵守「不對外公開」默契。但是4月2日，就有了「黨內消息人士」說，羅智強「擔心自己變成國民黨罪人，決定聽朱的整體戰略思考後黯然退場」；並且流出一份民調，「羅智強表態有意參選後，國民黨在桃園市的支持率大崩盤，因此朱立倫不得不深夜與羅智強溝通……」

幕僚匿名放話，導致羅智強壓抑已久的情緒爆發，這才是「魚死網破」檯面化的原因所在。這位幕僚的出發點是希望幫朱解釋，但從結果看，是幫到朱，還是害了朱？是幫了國民黨，還是害慘國民黨？

朱、羅通話的事已經過去，但這種「匿名放話」會讓所有同志對黨中央產生不信任感，相信朱立倫主席有分辨的智慧。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※