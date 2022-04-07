國民黨內部近日因為桃園市長提名人紛紛擾擾，台北市議員羅智強捨我其誰，黨主席朱立倫則顧慮地方派系的整合有所保留。民進黨市長提名人尚未明朗，一般認為國民黨儘早定案或可扳回一城，輿論也傾向於支持由被視為戰將的羅智強披掛上場。然而，地方上似乎認為這是強龍空降而有所反彈。當家的人必須出面調和鼎鼐，或許私下協調說了重話，讓當事人覺得憤憤難平，只不過，癥結在於參選人與地方派系如何達成某種共識。

民主政治大體以代議模式為主，免不了要有政黨從事選民的聯繫，黨內也會出現派系（faction）或傾向（tendency），前者是以人或地方的結合，後者則是立場志同道合者。在半封建的社會，現代國家未能完全滲透，地方豪強有匯集的功能，派系應運而生。即使是在都會區，新移入者因為人生地不熟，在過渡時期必須仰賴先來的鄉親，同鄉會儼然就是小派系，譬如高雄的台南幫，或北上的雲林、彰化人，而原住民也有新型部落。

台灣是典型的墾殖社會，漢人早期前來尋找新天地，羅漢腳與平埔族通婚，開墾的過程除了有原漢、閩客之爭，閩南人之間還有漳泉械鬥。滿清統治台灣兩百多年，三年一小反、五年一大亂，一般的解釋是官逼民反，其實就是抗拒官府的宰制。可惜，由於反清復明的號召過於遙遠，零星的地方性抗爭未能匯集為跨越族群起義。一直要等到日本乙未戰爭侵台，客家烈士吳湯興率領義軍前往八卦山馳援，這是現代民族運動的雛形。

話又說回來，在19世紀中葉，台灣人對於清廷官員顢頇漸感不煩，特別是貪官藉土地清丈需索無度，導致彰化（泉州）施九緞事件，卻由霧峰（漳州）林朝棟協助平定；終究，鹿港施家與霧峰林家領悟，必須相互聯姻自保。日本殖民統治台灣，瘴癘之氣嚇阻大量移民，大家族虛與委蛇，因此仰賴地方頭人實施間接統治。國民黨政府戰後前來接收，大體蕭規曹隨，扶植地方派系相互制衡、防止獨大，省議會半山與派系山頭龍蛇雜處。

李登輝擔任過省政府主席，與地方派系交好，無預警接任總統，京城孤立無援，幸賴故人前來相助。立法院在凍省後席次增加，派系第二代紛紛騎馬入京城，就是未來國民黨集思會的班底。李登輝被開除黨籍後，民進黨政府朝小野大，這些人庇護於立法院長王金平。馬英九王子復仇，視地方派系為黑金寇仇。陳水扁當年只能割喉陳明文，國民黨出身的蔡英文精益求精，桃園市長鄭文燦更是爐火純青，農會、水利會入吾彀中。

韓國瑜由高雄稱王、問鼎九五失利、到罷免下台，地方派系高度動員，當下則苟延殘喘。都會區選民可以睥睨公家機構，傳統縣民則矮了半截，平日低聲下氣，譬如穀物收購、補貼申請，重要關頭更要請託，特別是子弟的人事，恩寵關係恐非都會區市民所能想像。通常一個縣市會有兩個以上派系，多少還可以有縣市長、議長、及立委席次可以協調，必要的時候更可以加上農會總幹事。貧賤夫妻百事哀，北中高的人大概很難體會。

黨內提名家務事，外人難斷是非。桃園是新興直轄市，閩客外省三分天下，整合並不簡單。不過，要是鬧到雞飛狗跳，重話都講出來了，破鏡恐難圓。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）